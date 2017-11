FRF a respins contestația depusă de Astra Giurgiu, care dorea să câștige la masa verde meciul cu Sepsi OSK

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a respins miercuri contestația formulată de echipa Astra Giurgiu după meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 14-a a Ligii I, astfel că giurgiuvenii nu câștigă partida la ”masa verde”.

”Respinge excepția necompetenței materiale invocată din oficiu. Respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată”, se arată în documentul oficial al Comisiei postat pe site-ul LPF.

Oficialii cluburilor de fotbal Astra Giurgiu și ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe s-au aflat într-un război al declarațiilor după ce nocturna stadionului ”Tineretului” din Brașov, pe care s-a desfășurat, pe 15 octombrie, meciul direct din etapa a 14-a a Ligii I, s-a defectat de două ori în timpul partidei.

Astra a depus contestație după meci, iar antrenorul giurgiuvenilor a reacționat pe Facebook după ce a citit în presă că arbitrul partidei, George Rădulescu (București), ar fi scris în raport că instalația de nocturnă a funcționat perfect.

”Hahahaha!! Astra nu are nevoie de acele 2 puncte pentru a intra în playoff, va intra oricum pentru că are potențialul necesar, dar e fenomenal până unde pot merge lucrurile!! Bine că nu a scris că nocturna era atât de puternică, încât ne orbea pe toți!!”, a scris Iordănescu pe rețeaua de socializare.

Pe teren, scorul a fost 0-0

Clubul covăsnean a dat publicității, tot pe Facebook, o scrisoare deschisă, semnată de vicepreședintele Kertész Dávid, în care critică atitudinea oficialilor de la Astra.

”Stimate Domnule președinte Dani Coman! Stimate Domnule antrenor Edward Iordănescu! Cu regret trebuie să constat că un meci din primul eșalon al fotbalului românesc, disputat între Sepsi OSK și Astra Giurgiu, două echipe cu țeluri diferite, se transformă într-un ‘război’ străin de principiile noastre. Mă refer la meciul disputat pe Stadionul Tineretului din Brașov și care s-a încheiat cu scorul de 0-0, însă echipa oaspete, nu demult campioană a țării, recent participantă în Cupele europene, cu pretenții la un loc pe podium la finalul campionatului, cere acordarea victoriei la masa verde. Stimați Domni! Permiteți-mi să vă atrag atenția că nu ați fost ‘luați de fraieri’, așa cum ați declarat, nu cred că cineva și-ar putea imagina că noi, clubul gazdă, intenționat am fi oprit instalația de nocturnă. Ce am fi avut de câștigat din acest lucru? În schimb Dvs., spre surprinderea mea, depuneți o contestație ca Astra să câștige jocul la masa verde, cu 3-0. Vă spun sincer, mi-ar fi rușine să apelez la astfel de trucuri și, mai mult decât atât, pe tot parcursul reprizei a doua oficialii Sepsi OSK au fost îngrijorați, și nu că ar fi existat riscul să primim gol, ci din cauza instalației de nocturnă. Mi-am imaginat atunci că și Dvs. sunteți îngrijorați, dar din alte motive, și anume din cauza celor două mari ocazii ale echipei noastre de a înscrie — șut Nikolic și cap Damian. Am greșit. Se pare că cea mai mare dorință a Dvs. a fost să cedeze din nou instalația de nocturnă, ca să nu mai depuneți efort pentru redactarea unei contestații, iar jocul să se omologheze cu rezultatul de 3-0 în favoarea Astrei. Îmi exprim convingerea că, în cazul în care veți câștiga la masa verde, în primul rând va avea de pierdut sportul, deoarece crezul nostru este că un meci se câștigă pe teren”, se arăta în scrisoarea deschisă.

Partida de la Brașov din octombrie, încheiată cu scorul de 0-0, a fost întreruptă în min. 25, pentru circa 12 minute, dar nocturna s-a stins și în pauza partidei, întârziind reluarea reprizei secunde. Probleme cu instalația de nocturnă a stadionului din Brașov au fost și la meciul dintre Sepsi OSK și FCSB, din etapa a 13-a.