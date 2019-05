Gabriel Tamaș și-a aflat pedeapsa în Israel. Fotbalistul român va face muncă în folosul comunității la spitalul din Haifa și nu mai are voie să conducă patru ani

Potrivit gsp.ro, Tamaș a aflat că, începând de miercuri, 15 mai, poate face muncă în folosul comunității la Spitalul Rambam din Haifa, supravegheat de un reprezentant al autorităților. El va munci în cadrul spitalului timp de 5 zile pe săptămână.

În plus, Tamaș va trebui să plătească și o amendă de 3000 de shekeli, adică aproximativ 3.150 de lei românești.

Tamaș nu va mai avea voie să conducă 4 ani în Israel și, în cazul în care va fi recidivist, va fi trimis la pușcărie 6 luni.

În următoarele două luni, Tamaș nu poate totuși părăsi țara. Pașaportul lui se află încă la Poliția din Israel, urmând să-l recupereze peste aproximativ două luni.

”Sunt mulțumit că sunt liber, am trecut prin tot ce am trecut și știu că am greșit, mai ales că sunt într-o țară străină”, a declarat Tamaș pentru un canal de sport israelian.

Gabi Tamaș a fost în arestul poliției israeliene timp de șapte zile, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice cu o viteză de 205 km/h. A fost eliberat pe 1 aprilie și a stat mai bine de o lună în arest la domiciliu.

