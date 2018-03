Gică Hagi i-a răspuns lui Nicolae Dică: ”Până la golul lui Budescu n-au ajuns la poartă. Am avut penalty clar!” | VIDEO

Gică Hagi i-a răspuns lui Nicolae Dică, după ce antrenorul FCSB a spus că Viitorul nu și-a creat ocazii în meciul disputat duminică, pe Arena Națională, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1, și terminat 2-1 pentru bucureșteni.

”Cu Steaua am avut 13 jucători crescuți în Academie, din cei 17 trecuți pe foaie. Cred că facem față, așa cum am făcut față și la București. Chiar dacă a fost 2-0 pentru Steaua, am avut și noi ocaziile noastre să marcăm. Nu cum a zis Dică, că n-a văzut ocaziile lui Viitorul.

Ei, până au marcat primul gol, prin execuția unui jucător (nr. Budescu)… Atât! În rest, Steaua nici nu a ajuns la poartă. Noi ajunsesem pe acolo, prin careu, și cred eu că a fost penalty clar la Ganea, la 1-0. Clar! Dacă ăla nu e penalty… Benzar l-a luat în brațe, cred că se căsătorea cu Ganea, și nu s-a văzut. Detaliu mic, dar nimeni n-a spus nimic la televizor. Mijlocașii noștri erau născuți 1998”, a declarat managerul Viitorului, într-o conferință de presă susținută, joi, la Constanța.



FCSB a învins Viitorul, scor 2-1, prin golurile marcate de Budescu (32), Momcilovic (39), respectiv Mladen (75). Arbitru a fost Istvan Kovacs.

Hagi: ”De la vară nu mai refuz ofertele”

Gică Hagi este pregătit de o nouă provocare la un nivel înalt. ”Trebuie să vină momentul, mi-aș dori. De acum încolo n-o să mai refuz. La vară nu o să mai refuz. Nu mai contează ce am refuzat. Nu a fost doar o ofertă, sunt mult mai multe. Am fost dorit și de o echipă care participă la Mondiale, și am zis nu. Regula la mine nu se mai schimbă. Am spus-o, greșelile mele ca antrenor au fost acelea când am luat echipele de pe drum. Am învățat din greșeli. Acum vreau să iau de la început un proiect!”.