De ce s-a certat Simona Halep cu Darren Cahill. Momente tensionate între numărul 1 WTA și antrenor | VIDEO

De ce s-a certat Simona Halep cu Darren Cahill. S-a văzut de la o poștă că numărul 1 WTA nu a mai avut aceeași chimie pozitivă cu antrenorul australian în timpul ”sfertului” cu Petra Martic, disputat joi noapte, la Indian Wells.

Simona Halep a dat impresia încă de la începutul partidei că nu-l bagă în seamă pe Darren Cahill. Ceva plutea în aer. Halep juca bosumflată și foarte iritată, iar Cahill privea impasibil spre teren, prin ochelarii de soare. Nici un pumn strâns dinspre teren spre lojă sau invers. Așa cum am văzut de atâtea ori. Doar tensiune. De ce oare?

Simona a vrut să câștige singură meciul. Și-a adjudecat primul set 6-4, însă a pierdut actul secund, 7-6, la tiebreak, după ce a revenit de la 2-5. Simona Halep nu apela la Darren Cahill, deși regizorii transmiunii tv îl tot dădeau în primplan pe antrenorul australian. Până la urmă, liderul mondial și-a călcat pe orgoliu și l-a chemat pe Cahill.

Ce a urmat confirmă tensiunile dintre cei doi. Halep a ignorat sfaturile antrenorului australian. Nici nu l-a ascultat până la sfârșit. S-a ridicat de pe scaun și a întrebat arbitrul dacă a expirat timpul. Cahill s-a întors la locul său din lojă și a adoptat aceeasi mină care nu transmitea nicio emoție.

Halep ended the conversation early. Stood up to take the court and asked the umpire “Time ?” Poor Darren. ?#BNPPO18 pic.twitter.com/i0ILP0iKfl — Ashish TV (@Ashish__TV) March 14, 2018

Ulterior, după ghemul trei, la 3-1 pentru Martic, Simona l-a chemat din nou pe Cahill. Australianul nu a mai luat loc pe bancă, ci s-a așezat în genunchi în fața Simonei și s-a limitat la indicații tactice, fără a mai încerca un dialog cu ea. Totul a durat câteva secunde. Antrenorul a făcut un gest din mână, care poate însemna multe.

S-au prins și străinii. Publicația americană Tennis Magazine consideră că efectul intervenției lui Darren Cahill s-a simțit ceva mai târziu. Simona și-a ridicat nivelul de joc și a închis meciul, 6-3.

Sub titlul “Simona Halep și-a învins din nou cel mai greu adversar”, publicația în cauză notează: “În general, tenismenii au de a face cu un singur oponent. Însă în ziua aceasta, Halep a avut trei: Martic, vântul și, așa cum am văzut deseori în trecut, ea”.

“Vizita lui Cahill s-a dovedit a fi asemănătoare cu cea a unei pastile care durează un timp pentru a da randament”, continuă sursa citată.

Simona Halep a explicat ieșirea nervoasă la adresa lui Darren Cahill: ”Nu am putut fi calmă. M-am panicat puțin!”.

Incidentul vine la un an de la momentul tensionat de la Miami. După acel episod, Darren Cahill a renunțat să o mai antreneze o vreme pe Simon Halep. “I-aș fi făcut un deserviciu dacă aș fi mângaiat-o pe spate, plecând și spunând: “Nicio grijă, vom rezolva lucrurile săptămâna viitoare”, a declarat australianul, într-un interviu pentru New York Times.



La două luni după incidentul de la Miami, Halep a precizat: ”După Miami, el a încetat să lucreze cu mine, pentru că era supărat. Nu pentru că am pierdut meciul, ci pentru atitudinea mea, a simţit că am renunţat. Atunci am început să lucrez mai mult la mentalitatea mea, la psihic.

Astăzi am arătat o nouă Simo, care nu renunţă, deşi am pierdut greu setul doi. Sunt mândră că am reuşit să schimb totul în scurt timp. Acum doar vreau să rămân aşa şi să devin mai puternică. Nu vreau să pierd asta, pentru că personalitatea mea poate fi puţin nebună pe teren.

Acum vreau doar să fiu calmă, pentru că atunci când sunt calmă pot vedea jocul şi ce face adversara. Astfel, pot juca un tenis mai bun. Îl admir şi îl respect pe Darren. Îi mulţumesc pentru decizia luată după Miami, a fost un şoc pentru mine şi nu m-am gândit decât că trebuie să schimb lucrurile”.