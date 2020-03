De Ciprian Iana,

Totodată, pe drum, Gigi Becali s-a oprit și la o mânăstire pentru a se ruga pentru întreg neamul românesc.

Am fost și la Craiova, și la Caracal, și la Pitești. Am dat măști și materiale. Am fost la mănăstire să mă rog. La noi o să treacă, noi avem Liturghia”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Acesta a continuat: ”Eu nu o să mă opresc deloc aici cu donațiile și voi ajuta cât pot eu de mult. Pot să fiu atacat pentru ceea ce fac, dar eu o fac doar din dragoste pentru poporul meu”.

În opinia lui Gigi Becali, este ”foarte bine” că ministrul Sănătății, Victor Costache, și-a prezentat demisia, joi.

”Foarte bine că și-a dat demisia. Păi cum, să nu fie măști în spitale, cum să nu fie doctorii protejați? Cum să vorbești așa aiurea? Foarte bine că și-a dat demisia. Nu e normal să nu ai măști, să nu ai mănuși. Cum e posibil așa ceva?”, a precizat Gigi Becali.

