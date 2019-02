Gigi Becali și-a desființat echipa după egalul de la Călărași: ”Vând tot! Pe mine nu mă mai întrebați de campionat”

Teja i-a promis lui Becali o echipă care nu va mai sta la discuții cu echipele mici din Liga 1. FCSB a avut posesie la Călărași, dar mingea a circulat mai mult în lateral și în spate. În primele 30 de minute, roș-albaștrii au controlat jocul și au deschis scorul printr-o execuție de clasă a briliantului Dennis Man (16), la singurul șut pe poartă expediat de vicecampioană în prima repriză.

Dunărea lui Dan Alexa a egalat prin Ndiaye Mediop (30), în urma unei greșeli grave comise de portarul Bălgrădean. Goalkeeperul a degajat la bătaie o minge spre mijlocul terenului, Tănase a pierdut duelul aerian, balonul a ajuns la 16 metri, căpitanul Planici s-a eliminat ușor, iar Bălgrădean a scăpat pe sub el șutul lui Mediop, care a semănat mai degrabă cu o pasă la portar. Astfel, s-a încheiat egal, 1-1.

Becali: „Teja n-are cu cine”

Gigi Becali a luat foc după meci. „Nu sunt nervos. Am ajuns la concluzia că în România nu există fotbal. E circăleală. Dacă noi suntem Steaua și nu batem la Călărași înseamnă că nu avem calitate. Avem nevoie de fundași centrali. Nu avem portar. Încerc să repar. Dacă pot, dacă nu, mă retrag. Matei e fotbalist. Nu mă intersează ce a jucători a folosit Teja. Nu m-am băgat, nu mă bag. Eu îl scoteam însă pe Coman, când l-a băgat pe Ghonere, în locul lui Tănase. Pentru titlu se bat CFR Cluj și Craiova. Pe mine nu mă mai întrebați de campionat. Puneți-mă lângă Hagi. Cum să iau campionatul cu Planici, cu Bălgrădean, cu Stoian, cu Nedelcu? I-am zis lui Teja să nu fie supărat, că n-are cu cine. Numai să fiu bolnav la cap să mai spun că mă bat la campionat. Trag, dar nu am cum să câștig campionatul. Vând tot! Am și vorbit cu impresarii”, a declarat patronul FCSB.

Alexa: „Am avut penalty”

Antrenorul Dunării, Dan Alexa, crede că arbitrajul lui Ovidiu Hațegan a avantaja FCSB. 'Este un rezultat care ne dă încredere. Steaua ne-a presat 15-20 de minute în debutul reprizei secunde. Am fost penalty clar la Dobrosavlevici, în prelungiri, iar Nedelcu merita al doilea galben. FCSB suferă foarte mult la nivelul fundașilor centrali', a declarat Alexa. Lovit cu genunchiul în spate de Bălgrădean, Alin Dobrosavleci a fost internat la spital.

Bălgrădean a cerut scuze

Portarul FCSB, Cristian Bălgrădean, și-a recunoscut greșeala. 'S-au pierdut două puncte din cauza mea. Le cer scuze colegilor. Nu mi-a reproșat nimeni nimic. Cred că meritam victoria', a spus 'Pufi'. Teja este dezamăgit: 'Îmi doream foarte mult să câștigăm. E vina tuturor, nu doar a lui Bălgrădean. Trebuia să-l scoatem noi, să dăm mai multe goluri. Și eu am greșit. Trebuie să muncim mult mai mult. La Steaua nu-i ușor, pentru că e presiune! Titlul se joacă'.

