? San Diego Armando Maradona Rubato! Stop ai ladri di Street Art! Ci avvisano dei nostri compagni di Napoli che il nostro amato #SanDiego è appena stato rimosso dal proprietario del negozio adiacente . Questa persona rivendica la parete come sua quando non lo è ed è così ipocrita che in più ha la faccia tosta di scriverci e chiederci di rifarne un altro per lui su supporto in legno per poterselo tenere in negozio. L’ altra grande ipocrisia è che lo ha fatto per tenere il muro pulito quando la parete è piena di tags e scritte e mezza in disfacimento. Fermiamo i ladri di street art e la censura artistica … la streetart deve continuare a essere un bene comune e fruibile da tutti e non può essere privatizzata nè censurata! #furto #rimozione #sandiego #naplesoblige #spaccanapoli #napoli #ladridistreetart #viasanniagiodeilibrainumero11

