Hypo Viena – HC Zalău 22-30, în Cupa EHF la handbal feminin, turul al treilea. Victoria mare pentru trupa lui Tadici! SCM Craiova – Debrecen se dispută sâmbătă

Hypo Viena – HC Zalău, în Cupa EHF la handbal feminin, turul al treilea. Se joacă vineri, de la ora 19.00, în sala Maria Enzersdorf.

ACTUALIZARE 20.45: Hypo Viena – HC Zalău 22-30 (11-17).

Pentru HC Zalău au evoluat astăzi Kelemen (1 gol), Vișan (portari), Abed-Kader (5), Constantinescu (4), Rob (4), Ciolan (3), Dragut (3), Trif (3), Panici (2), Tămaș (2), Irimia (1), Nica (1), Stîngă (1), Bojan și Nichitean.

În această competiţie, HC Zalău şi-a făcut un nume, după ce în anul 2012 a jucat finala cu Lada, iar un an mai târziu a pătruns până în semifinale, unde a fost eliminată de Metz. O performanţă europeană destul de importantă poate fi bifată şi în acest an, calificarea în grupe, însă pentru a reuşi acest lucru, formaţia antrenată de Gheorghe Tadici are de trecut de un nume mare în handbalul european: Hypo Viena, observă sportulsalajean.ro.

Campioana Austriei de 39 de ori şi câştigătoarea Cupei Austriei de 29 de ori, Hypo Viena are un palmares bogat şi în cupele europene, mai exact în Liga Campionilor unde campioana Austriei a jucat 13 final şi a câştigat nu mai puţin de opt trofee, fiind echipa ce deţine cele mai multe trofee ale Ligii Campionilor.

Aceste performanţe s-au realizat cu mai bine de 10 ani în urmă, iar de la un sezon la altul, Hypo a pierdut contactul cu handbalul european, din cauza problemelor financiare. Rând pe rând, jucătoarele importante au plecat spre alte zări, iar adversara Zalăului nu a mai prea contat în Europa. Sezonul 2015 – 2016 a fost ultimul în care Hyo a jucat în grupele Ligii Campionilor, însă s-a prezentat modest şi a pierdut toate jocurile. Ca şi o performanţă mai notabilă ar fi de punctat câştigarea Cupei Cupelor în anul 2013, după o finală cu Issy Paris.

Hypo Viena – HC Zalău, în Cupa EHF la handbal feminin. Austriecele au o româncă în lot

Pe lângă handbaliste austriece, la Hypo se regăsesc jucătoare din Ungaria, Islanda, Lituania, Rusia, chiar şi din România, la Hypo fiind legitimată şi Teodora Măgurean, fostă junioară la Extrem Baia Mare care a fost colegă la clubul maramureşeană cu Diana Nichitean, cea care joacă acum la HC Zalău.

Chiar dacă Hypo nu mai este echipa din trecut, această “dublă” trebuie tratată foarte serios de către HC Zalău. În deplasarea din Austria, handbalistele lui Tadici pleacă cu gândul să obţină un rezultat favorabil, care să le crească şansele pentru partida retur de la Zalău, care va avea loc sâmbăta viitoare.

Partida tur dintre Hypo Viena şi HC Zalău se dispută vineri, de la ora 19.00 (ora României) la Maria Enzersdorf , un orăşel ce se află în apropiere de Viena. Meciul urmează să fie arbitrat de o brigadă din Norvegia, formată din Eskil Braseth şi Leif Andre Sundet, observator EHF fiind delegat Tihomir Kasunic din Croaţia. Să mai spunem că la acest joc şi-au anunţat prezenţa mai mulţi fani ai echipei zălăuane, dat fiind faptul că distanţa până la Viena poate fi parcursă cu maşina de la Zalău în mai puţin de şapte ore.

SCM Craiova va fi juca sâmbătă, de la ora 16.00, acasă, cu Debrecen (Ungaria), în meciul tur din turul al treilea al Cupei EHF.

