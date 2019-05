Libertatea: În primul rând vreau să vă întreb care e situația Școlii de Antrenor de la Federația Moldovenească? Era coadă de români la un moment dat.

Ilie Carp: Școala e foarte serioasă! Și ies antrenori buni de aici! Păi și școala din România l-a avut ca instructor la cursurile pentru licența Pro pe Ghenadie Scurtul, director tehnic al federației noastre și membru în Comisia UEFA Jira, dedicată exclusiv sectorului de formare și educare a antrenorilor. Scurtul este și instructor UEFA.

Una peste alta, singura chestie a fost cu bacalaureatul lui Mirel Rădoi. El însă va fi un antrenor mare. E serios, pregătit, are experiență de fotbalist, acum are și ca tehnician. A calificat naționala U21 la Euro, nu? Va ajunge la naționala României! Dacă aș fi putut să-l convingem, îl aduceam ca selecționer aici!

Ce antrenori români mai activează acum în Moldova?

Sunt câțiva. E Sorin Colceag, fostul portar, care pregătește Zimbru Chișinău. Echipa trece prin momente dificile, iar noi chiar i-am propus să preia un lot național de juniori al Moldovei. Are pregătire, a condus România U17. Mai sunt Dănuț Oprea, antrenor U-21, și Ștefan Stoica. A fost și selecționer la un moment dat.

Au vrut să-l naturalizeze pe Golofca, de la FC Botoșani

Fotbalul moldovenesc a ajuns jos. De ce?

A ajuns, dar a început să crească. Avem tineri talentați! Mulți dintre copiii noștri pleacă alături de părinții care merg să lucreze în străinătate. Acolo se școlesc și, sperăm, când se întorc acasă, să ducă Moldova la un nivel mai înalt. Am încercat și câteva soluții de import.

Pe cine?

Pe Cătălin Golofca, de la Botoșani. N-a vrut să audă! Ne puteam ajuta de el, avea rădăcini pe aici, sunt multe familii cu acest nume în Republica Moldova și în Ucraina. Am mai fost să-l urmăresc pe Nicolas Gorobsov, de la Concordia Chiajna. Argentinianul are bunicii de la noi. Însă nu era ce căutam. E prea lent pe poziția aceea. Iar acolo îi avem pe Gațcan, de la Rostov, și pe Artur Ioniță, de la Cagliari.

De la Luvanor, la Postolachi

Vă bateți cu România pentru Postolachi, juniorul de la PSG. Cum a rămas?

Eu nu mă bat cu România, iubesc România! Dar Postolachi poate juca doar pentru Moldova sau pentru Franța, acolo unde trăiește de la trei ani. Regulamentul FIFA este clar, nu avem ce să negociem. Ar trebui să joace cinci ani în România, ca să poată fi eligibil. Și noi i-am dat cetățenie unui brazilian, Henrique Luvanor, dar, pentru doar patru luni, n-a putut să joace în naționala Moldovei. A plecat să joace în țările arabe și asta a fost. Chiar dacă are nevastă moldoveancă, l-am pierdut!

Păi și de ce nu a fost chemat să joace pentru Moldova?

O să fie! Putea să vină să evolueze contra Franței, în preliminariile Euro 2020, era frumos, dar selecționerul nu l-a convocat, avea alte soluții acolo.

Steaua 86, ”Fotbal minut cu minut” și țiganul Dobrovolski

Ați fost acuzat în acest scandal că nu sunteți român?

Eu? Sunt cel mai mare român! În 1986, când Steaua a câștigat Cupa Campionilor, am ieșit în Chișinău, urlând numele echipei. Eram ”secund” la Zimbru. Am decupat din ziarul Sportul Popular cronica finalei câștigate cu FC Barcelona și am pus-o în vestiarul echipei. Să vadă că, prin muncă și sacrificiu, se pot face rezultate mari și în această zonă a Europei. Eu sunt de loc din Telenești, nu prindeam TVR, dar am trăit cu ”Fotbal minut cu minut”. Aici, suntem printre cei care au menținut vie limba română. Iubesc românii, iubesc țiganii. Igor Dobrovolski e țigan și a antrenat la noi!

Cum a ratat să-i fie ”secund” lui Boloni la Dinamo Kiev și cum s-a distrus cariera lui Luțu

Ați fost antrenor, cu ce români ați lucrat?

Cel mai bun a fost Ionuț Luțu. L-am avut în Kazahstan, la Kairat. Pe final de campionat, într-un meci decisiv pentru a prinde locul trei, i-am zis să țină el mingea cum știe mai bine, la trecerea timpului. Îi înnebunea pe adversari, doi l-au atacat ”săniuță”, la rupere, i-au sfărâmat piciorul. Mare pierdere! N-a mai prins forma de atunci niciodată.

Cu antrenorii români ați colaborat?

Am fost la un pas să devin ”secundul” lui Loți Boloni. Întâlnirea cu Grigori Surkis a avut loc chiar la Chișinău, se bătuse palma, dar a doua zi, patronul lui Dinamo Kiev a anunțat alt antrenor!

Fiul Cătălin, salariu de șapte ori mai mare ca-n România

Cum se simte fiul dvs. la Ufa?

E bine, joacă meci de meci! E cu Ionuț Nedelcearu acolo. Are și salariu bun, 20.000 de euro pe lună. Deși visul lui era inițial să joace în Europa. De aceea a venit la Steaua și, apoi, la Viitorul, unde primea cam de 7 ori mai puțini bani! Am crezut că dacă va juca în Liga 1 va ajunge la un club mare mai ușor.

Cum ați cataloga experiența lui în Liga 1

N-avem nimic să-i reprosăm nimic lui Gigi Becali. Ne-am strâns mâinile la final! Acum, după ce am fost la un control la o clinică la Kiev, tocmai i-am trimis analizele mele, să le dea la clinica lui. La FCSB strică Mihai Stoica. L-au preferat pe Tamaș în locul lui Cătălin și ați văzut pe unde e Tamaș. Cătălin a rămas prieten cu Lucian Filip, au fost colegi de cameră. Cât despre Viitorul, n-a fost să fie. Totuși, Cătălin a plecat dezamăgit. Juca la Ovidiu și, de ziua lui, nimeni nu i-a zis nici măcar la mulți ani! Asta doare!

Americanii au luat terenul stadionului Repiblican

-Ce mai e nou pe la Chișinău?

-Uite, acum trecem pe lângă stadionul Republican. Tocmai l-au preluat americanii. Vor să facă ambasada aici!

