„Nu am ce să vorbesc despre acestă situație pentru că eu nu știu absolut nimic. Simona este singura în măsură să elucideze cea ce s-a întâmplat. Nu pot să spun absolut nimic, de cei din stafful ei sau ceva legat de această situație”, a spus Ilie Năstase pentru prosport.ro.

El a făcut comentarii și pentru agenția Agerpres. „Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil”, a afirmat Năstase.

Simona Halep a anunţat pe Twitter că a fost depistată pozitiv la un control antidoping cu o substanţă interzisă, roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris fostul număr 1 mondial WTA, care a precizat că „voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”.

Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis a anunţat că tenismena a fost suspendată provizoriu, fără să precizeze perioada: „Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)”.

Simona Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open. Halep nu a mai jucat niciun meci de la US Open.

