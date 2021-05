„We Are The People We’ve Been Waiting” este un cântec despre provocările cu care se confruntă lumea, încercând în acelaşi timp găsirea unei soluţii unificate la aceste probleme. Este un imn pe care îl poate cânta oricine, indiferent de locul de reşedinţă, dar va avea o relevanţă deosebită în Europa, unde ochii tuturor vor fi pe EURO 2020”, se arată într-un comunicat al UEFA.

Martin Garrix, în vârstă de 25 de ani, pe numele real Martijn Gerard Garritsen, este muzician şi producător, fiind cunoscut pentru melodiile „Animals”, „In the Name of Love” şi „Wizard”, care s-au bucurat de un mare succes. El a compus şi acordurile pentru fiecare echipă care va intra în teren şi muzica pentru transmiterea competiţiei la televizor.

Viziunea lui Garrix pentru „We Are The People” a prins viaţă când atât Bono, cât şi partenerul său de la U2, The Edge, au acceptat să participe la melodie. Primul a scris versurile şi a creat melodiile, iar al doilea a adăugat selecţiile principale de chitară.

Turneul final al EURO 2020 se va derula pentru prima oară în 11 oraşe de pe continent: Amsterdam, Baku, Bucureşti, Budapesta, Copenhaga, Glasgow, Londra, Munchen, Roma, Sevilla şi Sankt Petersburg.

Arena Națională din București va găzdui patru partide, trei din faza grupelor și una din optimile de finală, cu prezența în tribune a unui număr maxim de 13.000 de spectatori.

Meciurile programate pe Arena Națională:

13 iunie: Austria – Macedonia de Nord

17 iunie: Ucraina – Macedonia de Nord

21 iunie: Macedonia de Nord – Olanda

Optimile de finală (26-29 iunie) sunt programate pe arenele Johan Cruyff, Wembley (două partide), Puskas Arena, La Cartuja, Parken Stadium, Arena Naţională şi Hampden Park.









