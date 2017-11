Nu suntem unicat. Italienii și-au schimbat logo-ul naționalei pentru a se vedea mai bine cele patru titluri mondiale.

Federația Italiană de Fotbal a luat hotărârea, luna trecută, de a schimba emblema echipei naționale de fotbal, chiar înainte de Campionatul Mondial din 2018, deși italienii nu și-au asigurat calificarea la turneul final. Dau baraj cu Suedia (10 noiembrie / 13 noiembrie).

Diferența nu este însă una foarte mare între noua și vechea sigla. Cele patru stele, ce reprezintă Campionatele Mondiale câștigate în anii 1934, 1938, 1982 și 2006, au fost mutate în partea de sus a emblemei.

”Noua identitate vizuală completează procesul de rebranduire început în urma cu trei ani, privim spre viitor prin valorificarea istoriei noastre. Noul logo face ca cele patru stele să fie mult mai vizibile, deoarece reprezintă mândria întregii țării”, a declarat Carlo Tavecchio, președintele Federației Italiene de Fotbal.

?? | Presenting the new #FIGC logo. Looking towards the future while highlighting our history! ⭐️⭐️⭐️⭐️⚽️ pic.twitter.com/8o8vdS6JkV

— Italy (@azzurri) October 2, 2017