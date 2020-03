De Mihai Toma,

Fără un prieten stabil alături, fostul număr 5 mondial (octombrie 2014) i-a făcut pe fanii ei să înnebunească cu un mesaj pe Twitter.

Nu că m-aș plânge, dar cred că această carantină ar fi mult mai distractivă cu un iubit. Eugenie Bouchard:

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020

Bouchard va trebui să rămână în izolare o perioadă, în condițiile în care ATP și WTA au anulat întregul sezon de zgură. Până pe 7 iunie nu poate juca nici un meci.

Bouchard nu folosește perioada de izolare doar pentru ”a flirta”. Ea le împărtășește fanilor imagini cu terenul de tenis, unde își arată din nou ”abilitățile” la un antrenament.

1.087 de persoane infectate cu Covid-19 sunt în Canada. Au fost înregistrate 12 decese.

Citeşte şi:

UPDATE Coronavirus în lume | Peste 11.400 de oameni au murit din cauza COVID-19. Țările cel mai puternic afectate

O echipă de cercetători din Canada spun că au izolat cu succes virusul care provoacă noul coronavirus

GSP.RO Doi ziariști au murit din cauza COVID-19. Mesaje publice de condoleanțe

HOROSCOP Horoscop 21 martie 2020. Taurii au nevoie de sprijinul unui prieten