Țîrlea a mai fost rezervă în Youth League anul acesta, la meciul cu ȚSKA Moscova, 4-1.

Accidentat, fotbalistul a lipsit de la meciurile de calificare la Turul de Elită disputate de selecționata României U19 în Bulgaria (1-1 cu țara gazdă, 3-5 cu Grecia și 8-0 cu Gibraltar).

Mircea Alexandru Țîrlea este născut la Alcalá de Henares (Madrid), pe 28 martie 2000, și face parte de 10 ani din Academia Real Madrid. Tatăl său, Mircea Nicolae Țîrlea, antrenează grupa de juniori Cadete B a clubului R.S.D. Alcalá.

„Sunt muncitor, rapid, cu o tehnică bună și pase precise”, așa se prezintă juniorul român pentru site-ul oficial al clubului Real Madrid. Caracterizarea sa este completată de oficialii academiei „La Fábrica”: „Energie în stare pură. Este o provocare pentru adversari. Când echipa are posesia, urcă în atac pentru a-și susține coechipierul care are mingea. Are calități ofensive și, de câte ori i se oferă ocazia să urce, pornește ca din pușcă. Este rapid și îndrăzneț”.