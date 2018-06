La retragere, Bogdan Lobonț și-a făcut echipa de vis. L-a uitat pe Totti și l-a inclus pe Mitea! A încheiat cu lacrimi în ochi: ”Vă mulțumesc tuturor!” | FOTO&VIDEO

Foto: Dumitru Angelescu

Bogdan Lobonţ (40 de ani), antrenor cu portarii la națională și la AS Roma, şi-a luat adio de la fotbal şi de la echipa naţională după 20 de ani petrecuţi sub tricolor, perioadă în care a îmbrăcat de 85 de ori tricoul României şi a participat la două turnee finale (Euro 2000 şi Euro 2008). Dacă vi titularizat de selecționerul Cosmin Contra, ”Lobby” va juca ultimul său meci în amicalul România – Finlanda, de pe 5 iunie.

“Vă mulţumesc că sunteţi prezenţi în număr atât de mare azi la Mogoşoaia. E ultima conferinţă de presă în calitate de jucător şi mă bucur că sunteţi alături de mine în aceste momente emoţionante. E un moment emoţionant pentru mine, e sfârşitul unei etape, începutul alteia pe care o îmbrăţişez cu mult entuziasm, cu multă energie, mult mai puternic şi emoţionat în același timp.

”Eu compar viața unui fotbalist cu cea a unui actor. Acum eu ies din scenă. Am jucat în filmule vieții mele. Poate o să și scriu cartea vieții mele. Mapa pe care o am în față este Biblia mea. Sunt ideile pe care le-am strâns în ultimii trei ani. Vreau să vă spun că eu de mic visam să fiu antrenor, încă de la juniori!”

”Nu am simţit nevoia să marchez într-un mod special acest meci. E un parcurs pe care l-am pregătit de acum trei ani şi acum a sosit momentul. Sunt bucuros că am putut să iau singur această decizie, nu altcineva”;

“Împreună cu staful echipei naţionale am luat în calcul toate scenariile posibile. În fucţie de ceea ce va fi mâine, cu Finlandao să luăm decizia cea mai bună. Am luat în calcul orice scenariu. Eu mă bucur că sunt aici. Am primit multe telefoane, i-am luat pe mulţi prin surprindere cu decizia mea. Dar acest lucru trebuie să se întâmple. Ce se va întâmpla de poimâine? Eu încerc să-mi clădesc fundaţia. Mi-am dorit înainte de a fi junior să ajung antrenor. Eu am învăţat de la fiecare. De la Mircea Lucescu am învăţat că modul în care te comporţi în afara terenului influenţează viaţa ta de jucător. E un mod de a trăi, e o lecţie importantă. Nu ştiu dacă voi fi antrenor, dar cu siguranţă mă văd antrenor. În afară de Sir Alex Ferguson, care a stat 23 de ani la United, de Arsene care a stat 21 de ani la Arsenal, sunt puţini antrenori care au reuşit să stea mulţi ani la un club, le-a durat căsătoria mulţi ani. Cu siguranţă va spun că mă văd antrenorE prematur să spun acum ce echipă mi-aş dori să antrenez. Rămâne de văzut cum va fi antrenorul Bogdan Lobonţ, trebuie să gestionezi un lot de jucători, un staff, suporterii. Practic toată energia trebuie să fie multiplicată la acest număr de persoane”.

”Ce las în spate? 21 de ani de fotbal profesionist şi plus alţii pe la grupele de juniori, de la Corvinul Hunedoara, unde am început să joc fotbal. Las în spate o pagină importantă de istorie. Acum am întors pagina, încep să o scriu pe următoarea. Practic e o pagină albă pe care trebuie să o umplu”, a spus Lobonţ, în deschiderea discursului său care a ţinut 40 de minute, pe parcursul căruia a rememorat cele mai importante momente ale unei cariere impresionante”.

După ce i s-a atras atenția că l-a uitat pe Totti, Bogdan s-a repliat: ”Parcă văd știrile, Lobonț nu l-a pus pe Totti în echipa lui de vis! Da, l-am uitat! am jucat lângă mulți jucători mari, pot face trei-patru echipe”.

”Am învățat câte ceva de la toți antrenorii mei, începând cu Gabi Stan, de la care am aflat ce înseamnă timpul, până la Mircea Lucescu”.

”Cele mai frumoase meciuri la națională? Toate cele 85. L-aș pune, totuși, pe primul loc, pe cel cu Olanda, de la Constanța. Regrete? Că nu am jucat la un Mondial. Și acel meci cu Slovenia, de la București”.

”Am închis un sezon cu multe episoade. Las în spate o pagină importantă de istorie, am întors pagina şi pornesc la alta. Trebuie să o umplu. Aşa cum au procedat alţii cu mine, voi face şi eu, voi fi un sprijin pentru cei tineri. Fiecare zi pe care am petrecut-o în cantonamentul echipei naţionale, fiecare jucător cu care am petrecut timp aici, a contat. De la fiecare am avut de învăţat câte ceva şi asta vreau să fac şi eu în continuare. Normal că îmi amintesc debutul, în 1997, cu Andorra. Pe primul loc aş pune egalul cu Olanda, de la Constanţa, unde am făcut un pas important pentru Euro. Eu am încercat să trăiesc momentul tot timpul. Echipa naţională mi-a dat totul, câţi jucători nu-şi doresc să îmbrace tricoul naţionalei? E o mare onoare. E o luptă continuă”;

”Stăm bine acum la națională, nu doar la portari! Avem jucători buni în toate compartimentele. Eu sper ca în 3-4 ani să avem o națională care să ne ducă la Mondiale. Olanda a avut nevoie de șase deceni să construiască”.

Lobonţ spune că fanii trebuie să accepte “noua realitate” a fotbalului românesc şi să aştepte ca formaţiile de tradiţie să revină în top: ”Noi refuzăm să acceptăm realitatea. Rapidul este în Liga a 4-a, că trebuie să joace barajul cu cei din Giurigu. Este Steaua! Steaua şi FCSB, nu? Întrebarea mea este care dintre ele a câştigat Cupa Campionilor în ’86. Văd că sunt împărţiţi. Am văzut că la Dinamo sunt vreo 3 echipe. La Craiova sunt două echipe. Timişoara? Trei! U Cluj a avut probleme, echipe cu tradiţie. Oţelul Galaţi, Petrolul, Farul Constanţa… Asta e realitatea. Toate echipele de tradiţie sunt acolo, jos. De ce să fie tragi-comedie? E realitatea!”.

Lobonț, el însuși despre el, în trei cuvinte: ”Perseverență, dăruire, pasiune”.

Lobonţ şi-a încheiat discursul cu lacrimi în ochi: ”Emoţii, cu toţii avem emoţii. Cum le-am avut eu, le aveţi şi voi… Şi le trăim, să fim conştienţi, să trăim cu ele. Nu trebuie să le ascundem. (n.r. i se spune că are lacrimi în ochi). Nu, dar puţin împăienjeniţi sunt… De ce o să-mi fie cel mai dor, nu ştiu! Nu plec niciunde, fac ceea ce îmi place şi o fac cu pasiune!”.

La final, Lobonţ a fost aplaudat de toţi cei prezenţi în sala de conferinţe şi a avut un ultim mesaj care a stârnit hohote de râs: “OK! Pisica, out! Acum trebuie să-mi găsiţi altă poreclă! Mister Pisica!”.