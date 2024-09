Cum arată atmosfera înainte de startul meciului.

Mircea Lucescu a anunţat echipa de start a României pentru meciul cu echipa naţională a Lituaniei.

Primul unsprezece al României va fi compus din: 16. Târnovanu – 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 6. M. Marin, 9. Drăguş, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 13. Mihăilă, 15. Burcă, 18. R. Marin, 20. Man. Selecţioner: Mircea Lucescu

Rezerve sunt: 1. Niţă, 12. L. Popescu – 4. Manea, 5. Ghiţă, 7. Alibec, 8. Chipciu, 14. Hagi, 17. Coman, 19. Artean, 21. Olaru. 22. Mitriţă, 23. Sorescu

Lituania va evolua în formula: 12. Gertmonas – 17. Širvys, 4. Girdvainis, 20. Lekiatas, 3. Tutyškinas, 13. Lasickas-cpt. – 8. Matulevičius, 14. Slivka, 6. Vorobjovas, 23. Dolžnikov – 11. Kučys. Selecţioner: Edgaras Jankauskas

Rezerve: 1. Bertašius, 16. Mikelionis – 2. Milašius, 5. Kažukolovas, 7. Upstas, 9. G. Paulauskas, 10. Kalinauskas, 15. Vareika, 18. Verbickas, 19. V. Paulauskas, 21. Barauskas, 22. Antanavičius

Mircea Lucescu: „Sprijinul suporterilor este enorm”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că sprijinul suporterilor este extrem de important pentru tricolori, iar acest lucru se va vedea şi luni, la meciul cu Lituania, din Liga Naţiunilor, scrie News.ro.

„După meciuri atât de apropiate, sunt importante discuţiile cu jucătorii, analizele, le-am spus, la fel ca Napoleon, că cea mai mare primejdie este momentul victoriei. Nu mai am emoţii la nivelul ăsta, eventual pot fi preocupat. Acum e meritul celor care i-au pe jucători adus aici. Cel mai important lucru este educaţia, să te concentrezi pe o perioadă lungă de timp. Sprijinul suporterilor este enorm, jucătorii joacă pentru ei. Sunt convins că şi mâine vor simţi prezenţa suporterilor. Cei de afară sunt foarte legaţi de naţională, sper că acelaşi lucru se întâmplă şi pentru cei din ţară şi toţi să susţină naţionala. În fotbal nimic nu e definitiv dobândit..Încă nu am decis nimic pentru mâine. Ianis are uin handicap enorm faţă de ceilalţi, lipsa de minute la nivelul competiţiei. Important este că e aici, şi-a dorit să fie aici. Important este să câştigăm meciul de mâine”, a spus Lucescu.

FRF, apel către fanii „tricolorilor”

Federația Română de Fotbal (FRF) invită fanii să vină îmbrăcați în galben la partida România – Lituania.

„Zidul Galben şi Generaţia de Suflet vor cânta împreună imnul naţional, arătând încă o dată unitatea care a impresionat pe toată lumea la Campionatul European. De asemenea, fanii care vor veni la meci vor avea ocazia să se distreze în Arena Fanilor, amplasată în afara stadionului. Aceasta se va deschide cu 3 ore înainte de fluierul de start şi va include jocuri, concursuri şi multe surprize pentru toţi suporterii”, anunţă FRF.

