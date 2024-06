Andrei Voica a devenit în scurt timp unul dintre cei mai apreciati bucătari, după participarea la MasterChef în 2015. Este căsătorit și are împreună cu soția lui o fetită. În ultimii ani, Andrei Voica s-a schimbat total și este aproape de nerecunoscut. Dovada stă în ultimile imagini surprinse cu acesta.

În urmă cu 3 ani, Andrei a povestit pentru FRF TV că a jucat fotbal până la 21 de ani, până la nivelul ligii secunde, dar și-a încheiat prematur cariera din cauza unei accidentări.

„Mama mi-a insuflat pasiunea pentru bucătărie, iar tata cea pentru fotbal. Tata e fost jucător al Craiovei Maxima. A vrut să joc fotbal și să ajung fotbalist. M-am apucat de fotbal la 7 ani. Eram talentat, o spuneau și antrenorii. Jucam mijlocaș, eram decar, căpitan de echipă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Am făcut junioratul la Școala de Fotbal Gică Popescu. Am avut o carieră mică destul de bună. Am ajuns până la nivelul Diviziei B. La 21 de ani m-am accidentat și atunci am zis stop carierei de fotbalist. Bine că am lăsat fotbalul”, a dezvăluit bucătarul, care a încercat să se facă arbitru, dar nu i-a plăcut.

Recomandări Oferta de pace a lui Putin, contestată la summitul din Elveția: „Absurdă, ultimatum, propagandă”

Andrei Voica a ajuns să lucreze ca bucătar pentru CSU Craiova, după ce echipa a fost preluată de Mihai Rotaru. „Pentru el a fost primordial alimentația pentru fotbaliști. A cerut să fie adus la echipă cel mai bun bucătar din Craiova. Așa am ajuns la Universitatea Craiova”, a afirmat Andrei Voica, potrivit GSP.

„Băieții m-au primit foarte bine. Cel mai de impact lucru a fost când mister Mirel Rădoi a venit la mine și mi-a strâns mâna și mi-a spus „Eu te știu pe tine!”. A fost o mândrie pentru mine”, a adăugat Voica.

Andrei spune că a deprins tainele bucătariei profesioniste în străinătate, unde a plecat pentru a trăi pe picioarele lui:

„Am devenit bucătar profesionist de nevoie. Am plecat în Spania și a trebuit să mă descurc singur, pentru că îmi era foame, între ghilimele. Am intrat într-o fabrică de panificație, cu 50 de angajați. Acolo am început să lucrez cât de cât profi într-o bucătărie, chiar dacă erau chestii de panificație. A început să-mi placă”, a mai spus el.

Urmărește-ne pe Google News