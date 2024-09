„Il Luce” a revenit cu o victorie pe banca primei reprezentative, grație golurilor marcate de Dennis Man, Răzvan Marin și Denis Drăguș. „Tricolorii” au impresionat, iar la finalul meciului reputatul tehnician a ținut să-i felicite.

„Băi, băieți! Vă îmbrățișez cu drag! Ați făcut o treabă extraordinară, ați arătat ca o echipă care știe ce vrea.

Ați gândit și ați controlat jocul așa cum a trebuit. Ne-am apărat cu foarte multă inteligență, iar când a trebuit să ieșim pe contraatac și pe atacuri rapide, le-ați făcut de o manieră extraordinară. Să fie începutul ăsta!”, a spus Mircea Lucescu.

Ulterior, jucătorii l-au ovaționat pe „Il Luce”, ceea ce arată că în sânul echipei naționale atmosfera este excelentă. Următoarea partidă a României va fi cu Lituania, luni, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua.

Ce a spus Mircea Lucescu după victoria cu Kosovo

La finalul partidei de la Priștina, Mircea Lucescu a recunoscut că a fost puțin îngrijorat când lotul s-a reunit la Mogoșoaia, însă și-a dat seama în scurt timp că are sub comanda sa jucători profesioniști și de calitate.

„Speram să obținem această victorie. Sigur, când ne-am strâns la Mogoșoaia și când i-am văzut pe atâția băieți venind din toate colțurile lumii, am fost preocupat și îngrijorat. Apoi, mi-am dat seama că lucrez cu niște băieți profesioniști. I-am forțat, față de ce erau obișnuiți să facă. Ei mergeau mai mult pe relaxare și pe recuperare, eu am zis ‘Nu, trebuie să ridicăm ștacheta pentru a le face față adversarilor.

E o victorie importantă, care ne dă încredere și ne dă speranțe. Am controlat jocul, am știut să construim, am știut să-i provocăm să iasă la pressing. Am folosit mingile lungi atunci când a trebuit”, a declarat Mircea Lucescu.

