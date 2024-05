Licitaţia se va desfăşura în două etape, primele 26 de tricouri de joc fiind licitate în seara de vineri, înaintea meciului aniversar, iar celelalte vor fi licitate după meciul aniversar, pe 31 mai, exclusiv online, de la ora 12.00, pe platforma Artmark.

Evenimentul „Ultimul meci. Licitaţia Generaţiei de Aur – Eveniment aniversar caritabil” este live pe platforma Artmark, unde se pot deja depune oferte.

Componenţa Generaţiei de Aur, antrenată de Anghel Iordănescu şi Gabi Balint, este:

Florin Prunea (nr. 1), Bogdan Stelea (12) şi Ştefan Preda (22) – portari;

Gică Popescu (6), Iulian Filipescu (23), Miodrag Belodedici (4), Dan Petrescu (2), Tibor Selymeş (13) şi Gheorghe Mihali (14), Răzvan Prodan, fiul lui Didi Prodan (3) şi Corneliu Papură (19) – fundaşi;

Gică Hagi (10), Dorinel Munteanu (8), Constantin Gâlcă (18), Basarab Panduru (15), Ioan Ovidiu Sabău (8), Ovidiu Stângă (20) şi Ionuţ Lupescu (5 ) – mijlocaşi;

Ilie Dumitrescu (11), Florin Răducioiu (9), Marius Lăcătuş (7), Ion Vlădoiu (16), Viorel Moldovan (9), Adrian Ilie (11), Marian Ivan (21) – atacanţi.

Echipa World Stars, antrenată de Jose Mourinho, este alcătuită din:

Dida (1) şi Frey (12) – portari;

Maicon (13), Vincent Candela (32), Fernando Couto (6), Christian Panucci (2), Juanito (20), Paul Bodin (3), Levan Kobiașvilli (4), Miroslav Djukiici (5) – fundaşi;

Rivaldo (10), Giovanni (11), Jari Litmanen (7), Gokhan Inler (14), Christian Karembeu (19), Giorgios Karagounis (20), Edmilson (15), Marcos Senna (16); Christian Zaccardo (81) – mijlocași;

Nuno Gomez (21), Hristo Stoichkov (8), Goran Pandev (27), Javier Saviola (9) – atacanţi.

Profitul rezultat în urma acestei licitaţii va fi donat către „Şcolile Generaţiei de Aur”, iniţiativa prin care Generaţia de Aur va sprijini financiar toate şcolile în care s-au format membrii echipei.

„Pentru că ştim deja ce interes uriaş a declanşat acest meci şi pentru că am avut şi o cauză nobilă ataşată evenimentului, ne-am dorit să sprijinim Şcolile Generaţiei de Aur şi printr-o altă sursă, independent de tricourile de colecţie disponibile deja în magazinul nostru oficial. Astfel, am decis să organizăm această licitaţie în cadrul căreia pasionaţii vor putea pune mâna pe veritabile piese de colecţie semnate chiar de jucătorii respectivi, după o seară care va rămâne definitiv în istoria fotbalului românesc. Tot profitul din urma licitaţiei va merge către cauza noastră de suflet şi le mulţumesc de pe acum tuturor celor care se vor alătura şi vor contribui la un viitor mai bun pentru copiii care vor învăţa în şcolile în care am învăţat eu şi colegii mei”, a declarat Gică Popescu, fostul căpitan al României şi al Barcelonei, citat în comunicat.

Meciul de adio al Generației de Aur are loc sâmbătă, 25 mai, de la ora 20.30, pe Arena Naţională.

Generația de Aur s-a calificat la CM 1990, 1994 și 1998 și la Euro 1996 și Euro 2000. Cea mai mare performanţă a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când „tricolorii“ au pierdut, după loviturile de departajare, în faţa Suediei (1-1, 2-2 după prelungiri, 3-4 la loviturile de departajare, după ce, în optimi, au eliminat vicecampioana mondială Argentina: 3-2).

