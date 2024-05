„Fericit să fiu din nou pe teren, după 30 de ani, alături de colegii cu care am trăit cele mai mari bucurii la echipa naţională! 55.000 de suflete tricolore în tribune, voi veţi fi mereu Generaţia de Aur a României!”, a scris Hagi pe Facebook.

Generaţia de Aur a făcut spectacol în meciul său de adio, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, învingând selecţionata Legendelor Lumii, cu scorul de 3-2. Golurile tricolorilor au fost marcate de Panduru, Hagi şi Gâlcă.

Pe teren, antrenorii Anghel Iordănescu şi Jose Mourinho au trimis următoarele formule de start: Generaţia de Aur: Prunea – Dan Petrescu, Răzvan Prodan, Belodedici, D. Munteanu – Sabău, Lupescu, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu – Răducioiu, Hagi. Legendele Lumii: Dida – Maicon, Panucci, Djukic, Candela – Edmilson, Giovanni, Karagounis, Rivaldo – Stoichkov, Nuno Gomes.

Meciul a început cu un moment de reculegere emoţionant, ţinut în minutul 5, în memoria lui Daniel Prodan.

Selecţionata internaţională a deschis scorul prin Rivaldo, în minutul 21, iar în minutul 28 Pandev a înscris pentru 2-0. Revenirea tricolorilor a început în minutul 40, când Hagi a pasat şi Basarab Panduru a înscris plasat. Stelea a intervenit spectaculos în faţa lui Stoichkov, de două ori în aceeasşi fază, în minutul 52, apoi Hagi a egalat dintr-un penalti. Faza golului victoriei Generaţiei de Aur a pornit de la pasa lui Hagi pentru Dorinel Munteanu, acesta a centrat în faţa porţii şi Costel Gâlcă a înscris cu o lovitură de cap. Acesta a fost şi scorul final, 3-2, în favoarea Generaţiei de Aur, într-un meci de retragere care a umplut Arena Naţională.

Recomandări Cum și când să cumperi cireșe? Expert în horticultură: „Cireșele de mai sunt de «poftă», nu au gustul celor de iunie. Mai mult, ce găsești acum pe tarabă sunt din import”

Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, după meciul de adio al Generaţiei de Aur, că el şi colegii săi au jucat cât au putut pentru suporteri, precizând că l-a frapat faptul că aceştia au venit cu copiii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Noi am jucat fotbal pentru suporteri cât am putut, pentru că eram mult mai mari decât adversari la vârstă. Publicul a fost lângă noi, ne-a susţinut. Ce m-a frapat foarte mult e că au venit alături de copiii lor. Chiar dacă anii trec, clar înseamnă că am făcut ceva. Lumea nu mă uită. Felicitări lor şi în special copiilor care au venit să ne vadă. Nu ne cunoşteau. Una e internet, alta e realitatea”, a spus Gică Hagi.

Recomandări EXCLUSIV | Ce spune Mircea Geoană despre extrădarea cumnatului său, Ionuț Costea, din Turcia

Florin Răducioiu, fostul atacant al echipei naţionale a României, a fost emoţionat şi surprins de mulţimea suporterilor veniţi să asiste la meciul de retragere al Generaţiei de Aur.

„Sunt copleşit de atâta admiraţie, recunoştinţă, respect pentru aceşti oameni. Pentru ceea ce am însemnat noi. Sunt cu adevărat foarte emoţionat. E o recunoştinţă din partea acestor oameni minunaţi care au venit. Cred că este un record al acestei arene. Faptul că atâta lume a venit pentru noi, să ne vadă, e o mare dovadă de recunoştinţă şi respect pentru ce am făcut noi. Este incredibil, aproape au trecut treizeci de ani. După 30 de ani, încă suntem de neuitat, pentru că e o generaţie de neuitat şi prin acest eveniment, rămânem în continuare în istorie”, a declarat Florin Răducioiu, pentru PRO TV.

Urmărește-ne pe Google News