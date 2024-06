Zarug a făcut echipă cu Eliza Natanticu în sezonul 20 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, iar cei doi au reușit să facă senzație pe parcursul competiției. Zarug și Eliza au declarat că experiența trăită împreună i-a ajutat să își consolideze relația de prietenie și sunt convinși că vor păstra legătura și după încheierea emisiunii.

Situația nu a fost însă la fel de pozitivă în sezonul 17, când Zarug a făcut echipă cu Jazzy Jo. Zarug a recunoscut că nu a excelat mereu în munca de echipă, ceea ce a dus la unele nemulțumiri din partea colegei sale. Pe parcursul sezonului 20, Zarug a trebuit să depună un efort fizic considerabil, ceea ce nu i-a fost ușor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Jazzy Jo mi-a dat și unfollow și tot. Efectiv, după ce s-a terminat, s-a supărat tare”

Se pare că Jazzy Jo s-a supărat pe fostul ei coleg de emisiune și a decis să nu îl mai urmărească pe Instagram, iar apoi a decis că mai bine îl blochează.

Recomandări Oferta de pace a lui Putin, contestată la summitul din Elveția: „Absurdă, ultimatum, propagandă”

„Jazzy Jo mi-a dat și unfollow și tot. Efectiv, după ce s-a terminat, s-a supărat tare. Adevărul este că am învățat și eu să lucrez și eu în echipă. Ca artist, ești destul de individualist așa, nu chiar știi să lucrezi în echipă, acum m-am perfecționat cu Eliza Natanticu (…) Două gale am câștigat plus bonus”, a declarat Zarug, într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show.

În ciuda dificultăților întâmpinate, Zarug consideră că sezonul 20 al emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost o experiență valoroasă, care l-a ajutat să crească atât personal, cât și profesional.

„Repetam mult acasă, cel puțin pe partea de canto și coregrafie, da. Coregrafia m-a băgat în spital. E prima oară în viața mea când am ajuns cu salvarea la urgență, nefiind obișnuit cu efortul fizic atât de intens, mi-am suprasolicitat corpul și am făcut o contractură intercostală și a fost un moment «simpatic»”, a mai spus Zarug.

Urmărește-ne pe Google News