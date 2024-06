„Mi-a scris pe Instagram, la un filmuleț de spiritualitate, nu ce bine arăți, ci «Ești genială, Andreea! Bravo, te felicit». Atât, punct, nu mai departe, să ne vedem.

Am zis mulțumesc și de acolo a început o mică conversație. Apoi, el anul trecut era la Roland Gaross și pur și simplu nici nu știam că joacă tenis, am intrat pe pagina lui, am văzut că e în top 100 mondial și am simțit că e altceva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

(…) El, nefiind în România, fiind tot timpul plecat, atunci fiind două săptămâni al Rolan Gaross am vorbit la telefon și ne-am văzut pe video, am avut cât de cât timp să ne cunoaștem. Amândoi am știut ce vrem.

El nu are timp să stea să flirteze, să se joace, eu eram deja sătulă de băieți care voiau să le fiu un trofeu, să iasă la un date cu mine și după să se laude la prieteni că au ieșit la un date cu Andreea Bălan. Amândoi am știut că vrem să mergem pe același drum”, a povestit Andreea Bălan în podcastul „Te ascult” al Ilincăi Vandici, potrivit Wowbiz.

Recomandări Oferta de pace a lui Putin, contestată la summitul din Elveția: „Absurdă, ultimatum, propagandă”

Andreea Bălan, surprinsă de fiica ei

De un an, cântăreața Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de jucătorul de tenis Victor Cornea. Artista îl însoțește pe acesta la toate turneele lui importante de tenis, la evenimentele la care ia parte, sunt astfel de nedespărțit. Mai mult decât atât, el s-a mutat deja în casa vedetei, locuiește și cu fetițele ei.

Ella și Clara s-au obișnuit deja cu el, în fotografiile pe care Andreea Bălan le-a distribuit pe rețelele de socializare, micuțele apar mai mereu în brațele lui, jucându-se sau făcând diverse alte activități. Fiica ei cea mare se întreabă deja când Victor o va cere în căsătorie pe mama ei.

De curând, Victor Cornea, Andreea Bălan și micuțele călătoreau cu mașina, iar el a oprit deodată și s-a dus la o florărie. În acest timp, Ella i-a spus mamei sale că poate la întoarcere Victor o cere în căsătorie.

„Dacă Victor se duce și aduce un inel frumos, cu diamante și te cere în căsătorie și zice: «Vrei să fii soția mea?»”, a spus fata cea mare a Andreei Bălan. La întoarcere, Victor nu a avut un inel, însă i-a dăruit Andreei Bălan un superb buchet de bujori, iar micuțelor, câte o floare. Extrem de încântată, pe Instagram, cântăreața a postat un clip video cu întregul moment.

Urmărește-ne pe Google News