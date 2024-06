Era minutul 59. Kipoyi, 1,76 metri, care joacă atacant, tocmai fusese eliminată, după un atac „criminal”. O jucătoare marocană a certat-o pentru faultul grosolan, declanșând reacția congolezei, care a surprins-o cu un croșeu de stânga direct în cap.

Surprinsă și fără reacție, Mrabet (1,79 metri, care joacă în Spania, la Levante) a căzut în iarbă, nemișcată. Arbitrul a cerut rapid intervenția medicilor. Fotbalista a scăpat cu o comoție ușoară.

View this post on Instagram

Ulterior, Ruth Kipoyi a transmis o declarație prin contul său oficial de Instagram, în care și-a exprimat scuze pentru comportamentul ei condamnabil. Acțiunile „nu reflectă adevărata ei” natură și a regretat că și-a pierdut calmul într-un meci pe care l-a descris drept „pasional”.

Fotbalul este un joc pasional și uneori ne putem pierde capul pe teren. Trebuia să-mi controlez emoțiile, trebuie să învăț din acest incident regretabil și să devin o persoană mai bună”, a scris fotbalista, care este legitimată la Galatsaray, în Turcia.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

The worst referee in history of football 🥴 pic.twitter.com/AFHv8q8Mkn