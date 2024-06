Britanicii sărbătoresc pe 16 iunie Ziua Tatălui, iar cu această ocazie, familia regală a publicat, pentru prima dată, un mesaj transmis de cei trei copii ai prințului William și ai soţiei lui, Kate.

Fotografia îi arată pe cei trei copii – prinţul George (10 ani), prinţesa Charlotte (9 ani) şi prinţul Louis (6 ani), îmbrăţişându-l pe William pe o plajă. Aceștia stau cu spatele la obiectiv și privesc spre mare.

În descrierea fotografiei, se precizează că poza a fost realizată de Kate şi conţine mesajul: „Te iubim, papa! La mulţi ani de Ziua Tatălui!”, urmat de două inimioare roşii şi de semnăturile G, C & L.

We love you, Papa. Happy Fathers Day 💕 G, C & L



📸 The Princess of Wales, 2024