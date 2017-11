Liga 1, etapa 17: CFR Cluj – Poli Iași (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Ardelenii, în impas.

CFR Cluj – Poli Iași

CFR Cluj are nevoie de o victorie în jocul de, duminică, cu Poli Iași, pentru a ieși din pasa proastă în care a intrat de câteva etape.

CFR Cluj

CFR Cluj nu a reușit să câștige meciul disputat pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș, echipă care se află pe penultimul loc în clasament, cu care a terminat la egalitate, scor 0-0.



Clujenii și-au creat destul de puține ocazii de gol, cea mai mare fiind bara lui Alexandru Păun (28). Urko Vera a avut două oportunități (31, 54), iar Damjan Đoković a avut și el o situație bună (81). Ovidiu Hoban și Alexandru Păun au cerut penalty-uri pentru clujeni în acest meci. Medieșenii au avut o singură șansă, în prelungiri, prin Sergiu Popovici (90+5).

CFR a câştigat în tur fără probleme cu 3-0 la Mediaș. Echipa antrenată de Dan Petrescu nu reușește să iasă din criza în care a intrat de trei etape, în care nu a reușit să înscrie nici un gol, având două remize albe cu FC Botoșani și Gaz Metan Mediaș și o înfrângere cu FC Viitorul. În plus CFR a fost eliminată și din Cupa României încă din faza șaisprezecimilor de FC Botoșani.

În urma egalului cu Gaz Metan Mediaș, “feroviarii” au pierdut locul unu din clasament în favoarea FCSB-ului. După 16 etape disputate, CFR Cluj are 34 de puncte în timp ce FCSB are cu unul în plus. Bilanțul de până acum al clujenilor a fost de 10 victorii, 4 egaluri și 2 înfrângeri. “Alb-vișinii” vor juca din nou pe teren propriu, de această dată cu CSM Politehnica Iași, echipă pe care în tur au învins-o cu scorul de 2-0 în Copou.

Jucătorii au moral scăzut, pentru că nu mai reușesc să înscrie goluri și să câștige, însă cu toții vor încerca să se mobilizeze duminică, și să îi învingă pe moldoveni, pentru a obține al 11-lea succes din acest sezon și a continua lupta pentru titlu cu FCSB și CS Universitatea Craiova. Gazdele nu au probleme de lot pentru meciul cu CSM Politehnica Iași, în care vor reveni și doi titulari, mijlocași Juan Emmanuel Culio și Ciprian Deac, care nu au jucat în etapa precedentă cu Gaz Metan Mediaș datorită cumului de cartonașe galbene.

Echipa probabilă

Arlauskis

Cr. Manea, Paulo Vinicius, K. Boli, Camora

Hoban, Đoković

C. Deac, Culio, Nistor

Urko Vera

Antrenor: Dan Petrescu

CSM Politehnica Iaşi

Formaţia CSM Politehnica Iaşi a învins-o, acasă în Copou, pe Concordia Chiajna, cu scorul de 3-1, în etapa a 16-a a Ligii 1 Betano. Golurile au fost marcate de Pedro Mendes (49), Platini (67) şi Andrei Cristea (90+2) pentru gazde, respectiv Paul Batin (72) pentru ilfoveni.



Astfel, ieșenii au reușit în acest sezon să câștige 6 puncte cu Concordia Chiajna, pe care au învins-o şi în tur cu scorul de 1-0. După 16 etape disputate, grupare ieșeană se află pe locul 8 în clasament, având 21 de puncte. Bilanțul din cele 16 etape disputate a fost de 5 victorii, 6 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri. Cele două victorii de la Mediaș (2-0) cu Gaz Metan și cea cu Concordia (3-1), au redus formația din Copou în lupta pentru un loc de play-off.

Vineri seară, Astra a mai pierdut 2 puncte pe teren propriu în meciul cu CS Universitatea Craiova, astfel că acum “alb-albaștrii” au ocazia de a se apropia de locul 6. Problema ieșenilor este că vor juca în următoarele 4 etape cu CFR Cluj (deplasare), FCSB (acasă), Dinamo București (deplasare) și Astra Giurgiu (acasă). Așadar moldovenii vor avea patru meciuri extrem de grele, însă dacă vor cu adevărat să prindă un loc de play-off, vor trebui să se mobilizeze și să încerce să câștige cât mai multe puncte.

Andrei Sin a primit în meciul cu Concordia Chiajna al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Fundaşul stânga a mai fost avertizat în partidele cu CS Universitatea Craiova, Concordia Chiajna şi CFR Cluj. Nu au făcut deplasarea la Cluj nici fundaşul dreapta Gabriel Bosoi şi extrema dreaptă ugandeză Luwagga Kizito, care sunt accidentaţi.

Echipa probabilă

Kelava

Tiago Almeida, Frăsinescu, Mihalache, Bădic

Qaka, Cioinac

Platini, Pedro Mendes, Panţâru

A. Cristea

Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1:

17.08.2012: CFR Cluj – CSMS Iaşi 2 – 2 (Etapa 5)

Au marcat: 1-0 Ricardo Cadú (20p), 1-1 Ciprian Milea (69), 1-2 Andrei Herghelegiu (71), 2-2 Ioan Hora (73)

09.03.2013: CSMS Iaşi – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 22)

Au marcat: 1-0 Ciprian Milea (56), 1-1 Ionuţ Rada (69)

23.11.2014: CFR Cluj – CSMS Iași 4 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Mirko Ivanovski (6), 2-0 Grégory Tadé (67), 3-0 Mirko Ivanovski (79), 4-0 Filip Javzić (81)

16.05.2015: CSMS Iaşi – CFR Cluj 0 – 3 (Etapa 32)

Au marcat: 0-1 Grégory Tadé (31 penalty), 0-2 Antonio Jakoliš (54), 0-3 Grégory Tadé (82 penalty)

07.08.2015: CSMS Iaşi – CFR Cluj 2 – 1 (Etapa 5)

Au marcat: 1-0 Bojan Golubović (24 penalty), 2-0 Andrei Enescu (38), 2-1 Ionuț Larie (78 penalty)

21.11.2015: CFR Cluj – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 18)

Au marcat: –

05.03.2016: CSMS Iaşi – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 1, play-off)

A marcat: Cristian Bud (21), Daniel Coelho (90+4)

24.04.2016: CFR Cluj – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 8, play-off)

Au marcat: –

14.10.2016: CFR Cluj – CSM Politehnica Iași 1 – 0 (Etapa 12)

A marcat: Filipe Nascimento (58)

27.02.2017: CSM Politehnica Iași – CFR Cluj 1 – 2 (Etapa 25)

Au marcat: 0-1 Ionuț Larie (18), 1-1 Andrei Cristea (90+1), 1-2 Andrei Peteleu (90+2)

05.08.2017: CSM Politehnica Iași – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 4)

Au marcat: 0-1 Juan Emanuel Culio (22 penalty), 0-2 Ovidiu Hoban (33)

