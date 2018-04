Liga 1, play-off, etapa 6. CSM Poli Iași – CFR Cluj (ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look TV). Oaspeții visează să-i egaleze la puncte pe cei de la FCSB.

CSM Poli Iași n-a obținut niciun punct în play-off, dar visează la revanșa contra celor de la CFR Cluj, care în tur i-au bătut, scor 2-1, cu un gol marcat în prelungiri.

“Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă. CFR se bate pentru campionat, are jucători valoroşi, un antrenor deosebit, pleacă favoriţi. Noi vrem să facem o surpriză, să obţinem un rezultat favorabil. Sunt sigur că nu le va fi uşor clujenilor, pentru că noi, chiar dacă nu am obţinut punct în play-off, am avut destule momente bune de joc” a declarat Stoican.

De la moldoveni vor lipsi Narcis Bădic, accidentat, și Bosoi, al cărui tată a decedat recent. Nici Chelaru și Danale nu vor fi în lot, ei nefiind recuperați.

“Ne aşteaptă o partidă foarte grea. CFR este o echipă care stă foarte bine pe teren, cu jucători valoroşi. Ne dorim să facem un joc tactic bun şi, de ce nu, să luăm cele trei puncte, Dacă am reuşit să batem FCSB, de ce nu am reuşi să trecem şi de CFR?”, a spus Ionuț Panțîru, de la CSM Poli Iași.

Acesta este dorit de Dinamo și de CSU Craiova. “Momentan sunt aici, abia la vară vom discuta despre aceste propuneri” a mai precizat jucătorul.

Liga 1, play-off, etapa 6. CSM Poli Iași – CFR Cluj. Petrescu se teme de moldoveni: ”Jocul lor a fost bun”

„Victoria e singura soluție pentru a ne menține cu șanse în lupta pentru titlu. Ne așteptam ca finalul de campionat să fie unul tensionat. Cred că atâta timp cât va fi acest sistem nu se va știi campioana cu mult timp înainte”, a spus Dan Petrescu.

“La Poli Iași nu au convins rezultatele din acest play-off, dar jocul a fost foarte bun, cu noi, cu Steaua și cu Viitorul. Au avut un meci mai slab la Craiova, dar sunt convins că își doresc să câștige meciurile rămase până la final. Iașiul are un lot foarte bun, cu străini de valoare, au un antrenor ambițios, care a jucat la cel mai înalt nivel și știe fotbal. La începutul anului, nimeni nu ar fi pariat că ei vor fi în play-off. Cred că își merită locul”, a menționat tehnicianul clujenilor. “Nu știu nimic despre vreun memoriu făcut de club împotriva Stelei. Când m-a sunat, Gigi Becali nu a încercat să mă influențeze în vreun fel. Nu vreau să comentez ce face clubul sau altcineva. Nu m-a surprins când m-a sunat domnul Becali pentru că în România nu mă mai surprinde nimic”, a spus fostul fundaș dreapta. “Dan Penalty” “Nu știu dacă să mă aștept la șicane din partea steliștilor.nu mai există acum. Altă echipă primește penalty-uri și e ajutată de arbitri acum. Totul e bine, dar dacă vor pierde la Viitorul, sătptămâna viitoare iar voi fi “Dan Penalty”. Acum când totul e bine, ce să mai zică”, a adăugat fostul campion al României. “Nu cred că o să pot să mă schimb vreodată. Panin încearcă să mă schimbe, să mă placheze. Când mă uit la filmări nici eu nu înțeleg reacțiile mele, dar voi trăi cu siguranță fiecare meci la intensitate maximă”, a mai menționat “Super Dan”.

Un bilet de intrare la meciul de mâine costă 15 lei la peluze şi 30 lei la tribunele A şi B.

