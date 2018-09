Grupele Ligii Europa debutează astăzi fără echipe româneşti, dar cu mai mulţi români angrenaţi în competiţie: antrenorul Răzvan Lucescu și Alin Toșca (PAOK Salonic), Ştefan Radu (Lazio), Cosmin Moţi, Claudiu Keşeru și Dragoș Grigore (Ludogoreţ), Andrei Ivan (Rapid Viena), Răzvan Marin (Standard Liege), Alexandru Băluță (Slavia Praga), Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb) și Ioan Hora (Akhişar).

Joi, 20 septembrie 2018:

19:55 – GRUPA G: Villarreal – Rangers 1-0 VIDEO, digisport.ro

19:55 – GRUPA G: Rapid Viena – Spartak Moscova 0-0, digisport.ro

Andrei Ivan, titular la austrieci.

19:55 – GRUPA H: Marseille – Frankfurt 1-0 VIDEO, Digi Sport 3

19:55 – GRUPA H: Lazio – Apollon 1-0 VIDEO, Digi Sport 4

Accidentat, Ștefan Radu nu e în lotul capitolinilor.

19:55 – GRUPA I: Beşiktaş – Sarpsborg 0-0, digisport.ro

19:55 – GRUPA I: Genk – Malmo 1-0 VIDEO, digisport.ro

19:55 – GRUPA J: Sevilla – Standard Liege 2-1 VIDEO, Digi Sport 2

Răzvan Marin, titular la oaspeți.

19:55 -GRUPA J: Akhişar – Krasnodar 0-1 VIDEO, digisport.ro

19:55 – GRUPA K: Rennes – Jablonec 1-0 VIDEO, digisport.ro

19:55 – GRUPA K: Dinamo Kiev – Astana 2-1 VIDEO, digisport.ro

19:55 – GRUPA L: PAOK Salonic – Chelsea 0-1 VIDEO, Digi Sport 1

Alin Toșca e titular la echipa lui Răzvan Lucescu, ca fundaș stânga.

19:55 – GRUPA L: Vidi – BATE Borisov 0-1 VIDEO, digisport.ro

22:00 – GRUPA A: AEK Larnaca – FC Zurich, digisport.ro

22:00 – GRUPA A: Ludogoreț – Leverkusen, Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Plus

22:00 – GRUPA B: RB Leipzig – Salzburg, digisport.ro

22:00 – GRUPA B: Celtic – Rosenborg, digisport.ro

22:00 – GRUPA C: Slavia Praga – Bordeaux, Digi Sport 4

22:00 – GRUPA C: FC Copenhaga – Zenit, digisport.ro

22:00 – GRUPA D: Spartak Trnava – Anderlecht, digisport.ro

22:00 – GRUPA D: Dinamo Zagreb – Fenerbahce, digisport.ro, Look Sport

22:00 – GRUPA E: Sporting Lisabona – Qarabag, digisport.ro

22:00 – GRUPA E: Arsenal – Vorskla Poltava, Digi Sport 1, Telekom Sport 1

22:00 – GRUPA F: Dudelange – AC Milan, Digi Sport 3, Telekom Sport 2

22:00 – GRUPA F: Olympiacos – Betis, digisport.ro, Telekom Sport 4

