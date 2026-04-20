Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni că aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au finalizat cu succes un exercițiu de realimentare în aer. În cadrul manevrelor, piloții români au fost sprijiniți de un avion-cisternă francez, exersând proceduri critice pentru extinderea razei de acțiune a avioanelor de vânătoare.

Exercițiul s-a desfășurat într-un cadru multinațional complex, implicând elicoptere UH-1Y Venom din Republica Cehă și o aeronavă poloneză de tip DA20 C-1 Eclipse. Întreaga activitate a fost monitorizată și dirijată prin coordonarea și controlul aerian asigurat de un avion AWACS al NATO, conform precizărilor transmise de MApN.

„Aeronavele F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române au participat la un exercițiu de realimentare în aer. Aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au desfășurat o misiune de instruire în cadrul unui exercițiu de tip Flexible Deterrence Options (FDO), în spațiul aerian al Poloniei, având ca obiectiv principal standardizarea și perfecționarea procedurilor de intervenție împotriva dronelor”, arată MApN, într-o postare pe Facebook.

„În cadrul acestui exercițiu, aeronavele F-16 Fighting Falcon românești din detașamentul Carpathian Vipers au executat manevre de realimentare în aer, fiind sprijinite de un avion cisternă francez. Activitatea s-a desfășurat în cooperare cu elicoptere UH-1Y Venom din Republica Cehă și o aeronavă poloneză DA20 C-1 Eclipse, sub coordonarea și controlul aerian asigurat de un avion AWACS NATO”, a comunicat MApN.

Totodată, potrivit autorităților, exercițiile de tip FDO contribuie la creșterea nivelului de pregătire al forțelor aliate, consolidând capacitatea NATO de reacție rapidă și demonstrând angajamentul comun pentru apărarea spațiului aerian aliat.

„Astfel de misiuni evidențiază rolul activ al Forțelor Aeriene Române în asigurarea securității regionale și menținerea unui nivel ridicat de interoperabilitate în cadrul Alianței”, a precizat MApN.



