În trecut, mulți români obișnuiau să zboare în Olanda pentru a admira câmpurile de lalele, însă acum cele mai apropiate și accesibile grădini de lalele sunt chiar în țara vecină, Ungaria, care are peste 13 câmpuri deschise începând cu sfârșitul lunii martie, în funcție de cum înfloresc, dar și de condițiile meteo.

Grădinile fac parte din rețeaua TulipGarden Hungary, care are locații în întreaga țară și cultivă peste 60 de soiuri de lalele, dar și alte flori de sezon. Printre cele mai accesibile destinații pentru turiștii români se numără TulipGarden Morahalom, situată în apropiere de Szeged, foarte aproape de punctele de trecere a frontierei Nădlac și Arad.

Distanța este de aproximativ o oră din Timișoara, o oră și jumătate din Arad și aproximativ trei ore din Oradea, ceea ce face această locație ideală pentru o excursie de o zi.

Pentru sezonul 2026, evenimentele de cules lalele au fost programate în mai multe weekenduri, începând cu 28–29 martie și până pe 25–26 aprilie. Programul de vizitare este, în general, între orele 10.00 și 17.00, însă poate varia în funcție de evoluția înfloririi și de condițiile meteorologice.

La TulipGarden Morahalom, biletul de intrare pentru adulți este de aproximativ 4 euro, iar copiii sub 12 ani pot beneficia de reduceri sau chiar de intrare gratuită. De obicei, vizitatorii primesc la intrare un coș sau o foarfecă pentru cules, iar lalelele culese se plătesc separat și costă 70 de cenți fiecare fir.

O altă grădină aflată foarte aproape de România este TulipGarden Viharsarok, în regiunea Bekescsaba. Aceasta se află la aproximativ o oră și jumătate de Oradea și aproximativ două ore de Arad.

Grădina este cunoscută pentru atmosfera mai relaxată și pentru faptul că este, de obicei, mai puțin aglomerată decât locațiile din apropierea capitalei. Aici, biletul de acces costă aproximativ 2,50 euro pentru adulți, iar florile pe care vizitatorii le culeg pot fi achiziționate separat, în funcție de specie.

Pentru cei care doresc o excursie mai lungă, TulipGarden Csakvar, situată la aproximativ o oră de Budapesta, în zona Vertes Hills, este una dintre cele mai spectaculoase grădini din rețea. Aici cresc aproximativ 350.000 de flori și peste 80 de soiuri de lalele, ceea ce transformă locația într-un adevărat paradis pentru fotografie.

Distanța este de aproximativ patru ore din Oradea și aproximativ trei ore și jumătate din Arad. Și aici intrarea pentru adulți este de aproximativ 5 euro.

Lavanda este și ea vedeta sezonului

Pe lângă câmpurile de lalele, Ungaria oferă și alte experiențe florale în lunile de primăvară și început de vară. În apropiere de Budapesta, câmpul de lavandă Kevelyhegyi Lavender Field atrage vizitatori cu zone dedicate pentru culesul florilor.

Un alt eveniment popular este Festivalul Lavandei din Tihany, organizat pe malul Lacului Balaton. Festivalul celebrează plantele aromatice și medicinale și include degustări gastronomice, muzică live și tot soiul de evenimente culturale.

Tot pe malul sudic al Lacului Balaton, Koroshegy Tulip & Lavender Park oferă vizitatorilor câmpuri spectaculoase de flori și experiențe de tip „pick-your-own”, unde pot culege lalele sau lavandă direct din plantație.

Pe lângă frumusețea câmpurilor de flori, multe ferme din Ungaria le oferă vizitatorilor ocazia de a participa la culesul fructelor de sezon precum căpșuni, coacăze, zmeură, mere, pere sau chiar kiwi, oferind astfel o modalitate autentică de a descoperi viața rurală și produsele locale.

