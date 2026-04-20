În timpul tentativei, unul dintre ei a rămas blocat în containerul de colectare, fiind necesară intervenția polițiștilor pentru a-l elibera. Alertată de un martor, poliția a intervenit prompt în noaptea de duminică spre luni, potrivit Kieler Nachrichten și L’Essentiel.

La ora 00:30, polițiștii l-au găsit pe unul dintre suspecți lângă container, descoperind ulterior că partenerul acestuia era blocat în interior. Ambii români, în vârstă de 22 de ani, au fost în cele din urmă încătușați, după ce poliția a fost nevoită să folosească un flex pentru a taia containerul și a-l extrage pe al doilea hoț.

Suspecții au fost transportați la sediul poliției locale pentru audieri. Odată încheiate procedurile legale prevăzute în astfel de cazuri de tentativă de furt, ambii cetățeni români au fost puși în libertate de către autoritățile germane.

La doar două ore după eliberare, în jurul orei 02:30, poliția a fost alertată din nou. Aceleași două persoane fuseseră observate umblând la un alt container de haine de pe aceeași stradă. Ajunși la fața locului, agenții i-au identificat imediat pe vechii lor „clienți”. Deși au fost lăsați din nou să plece după verificările preliminare, ambii români s-au ales cu dosar penal.

