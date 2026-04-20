Toyota MR2 Turbo, „transformată” în Ferrari

Un anunț online care promitea un Ferrari „unic” s-a încheiat în instanță, după ce producătorul italian a acționat în judecată vânzătorul pentru încălcarea drepturilor de marcă. Mașina, descrisă drept „o adevărată încântare pentru privire”, nu era, de fapt, un Ferrari autentic, ci unul fals.

Modelul a fost prezentat un Ferrari Turbo F355, însă, în realitate, era vorba despre un „kit”, o mașină modificată pentru a arăta ca un Ferrari. Vehiculul era de fapt o Toyota MR2 Turbo.

Vânzătorul susținea în anunț că este o „descoperire unică” și că „nu mai există alta ca ea”. În descriere, scrisă în mare parte cu majuscule, acesta spunea că mașina este „UN VIS DE PRIVIT ȘI DE CONDUS”.

Preț de aproape 60.000 de euro

Pentru această replică, proprietarul cerea 59.950 de euro, argumentând că este o ofertă avantajoasă comparativ cu un Ferrari autentic, ce poate ajunge la peste 200.000 de euro, relatează quotenet.nl.

Acesta mai preciza că în realizarea mașinii au fost investite „foarte mult timp și bani” și că „majoritatea pieselor sunt originale Ferrari”. Compania italiană nu a privit însă situația cu ochi buni. Reprezentanții Ferrari au susținut că vânzătorul a încălcat drepturile de marcă, inclusiv utilizarea numelui, a logo-ului și a emblematicului cal cabrat. De asemenea, producătorul a acuzat vânzătorul că a comis o „imitație servilă” a modelului Ferrari F355, inclusiv prin forma distinctivă a mașinii.

Decizia instanței: mașina trebuie distrusă

Instanța a dat câștig de cauză companiei italiene. Judecătorii au decis că vânzătorul trebuie să înceteze utilizarea elementelor Ferrari și să distrugă autoturismul.

Mai mult, distrugerea va fi realizată sub supravegherea avocaților Ferrari, în prezența unui executor judecătoresc, iar vânzătorul este obligat și la plata cheltuielilor de judecată.

În urmă cu câteva zile, un șofer de Uber american a povestit cum, în timpul unei curse obișnute, a dat peste un Ferrari 250 GTO verde fisctic, pe o alee din Palm Beach. În 2012, aceeași mașină a intrat în istorie după ce a fost vândută pentru 35 de milioane de dolari, devenind la acea vreme cea mai scumpă din lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gică Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României: „Acestea sunt criteriile de selecție prin care vom deveni cei mai buni” / Singura frică a selecționerului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
