Toți angajații, în concediu medical

Aeroportul Vatry, din regiunea Marne (nord-estul Franței), a fost scena unui eveniment incredibil marți, 14 aprilie 2026. Un avion Ryanair a decolat spre Marrakech, în Maroc, fără cei 192 de pasageri.

În timp aceștia se pregăteau pentru îmbarcare, li s-a comunicat că nu pot urca la bord din cauza numărului insuficient de agenți de securitate. Personalul aeroportului a fost complet luat prin surprindere, deoarece compania aeriană nu îi informase cu privire la această situație.

„Am aflat că toți sunt în concediu medical”, a declarat directorul aeroportului, Fabrice Poker, conform publicației elvețiene Blick.

„Scandalos!”

Pasagerii au fost pe bună dreptate revoltați. Un cuplu a declarat pentru France TV că a cheltuit aproape 1.500 de euro pe biletele de avion pentru a-i oferi fiicei lor, care suferă de un handicap, o călătorie de ziua ei.

„Atât timp cât mai suntem în viață, singura cale de a o bucura este să o ducem în călătorii. Acest lucru era foarte important pentru noi. Este o nenorocire că totul s-a năruit. Ea simte o mare amărăciune” — a declarat mama, fără a-și ascunde dezamăgirea.

„Și alți pasageri și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare. „Scandalos!”, a scris scurt o pasageră pe Facebook. Compania Ryanair nu a oferit încă nicio reacție oficială cu privire la acest incident”.

89 de pasageri au fost lăsați în urmă pe insula spaniolă Lanzarote de către o aeronavă Ryanair, din cauza întârzierilor semnificative la controlul pașapoartelor, potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung. Incidentul a avut loc pe 25 februarie 2026, când zborul FR4756 către Bristol, Marea Britanie, a decolat fără ei.



