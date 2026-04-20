Ce a spus Nicușor Dan la ieșirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti

Luni, la ieșirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti, acesta a explicat că o asociaţie a contestat nişte acte pentru un proiect imobiliar, pe care îl consideră în continuare ilegal, relatează News.ro.

„În momentul, ăsta sunt vreo 50 de dosare civile în care sunt parte. Nu am venit la niciunul dintre ele. Am venit la acesta pentru că am fost solicitat la proba cu interogatoriu. Asta este diferenţa faţă de celelalte şi Codul de procedură civilă spune că, dacă instanţa ce te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu tot ce se spune despre tine. Şi ăsta e motivul pentru care am venit să spun că nu e nicidecum asta”, a declarat preşedintele.

De asemenea, el a explicat că două asociații au contestat un proiect imobiliar și au pierdut.

„Acum, în loc să fie bucuroşi că au scăpat (n.r. dezvoltatorii imobiliari), deşi proiectul lor este ilegal, ca să intimideze asociaţiile, au cerut acest milion de euro şi asociaţilor ca persoane juridice şi organelor lor de conducere de la momentul ăla, printre care şi eu”, a explicat Nicușor Dan, menţionând că, în 2019, era vicepreşedintele asociaţiei.

Terenul vizat este CB3, a explicat Nicuşor Dan

Președintele a subliniat faptul că terenul vizat este CB3, care înseamnă în esență birouri.

„Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin în seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”.

„În al doilea rând, că e un complex de blocuri aruncat în câmp, pur şi simplu, pe nişte fantezii, că o să fie nişte drumuri, drumuri care ar urma să fie pe nişte terenuri private pe care nu le-a expropiat nimeni, este un complex în câmp total nociv. Pe legalitate sunt multe motive”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan

PSD decide astăzi, 20 aprilie, dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, este programat la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară vor vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

„Hai să trecem de seara de azi, și în funcție de faptele de azi acționăm mâine”, a spus Nicușor Dan la ieșirea de la CAB.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că partidele, cu toate defectele lor, și-au asumat o direcție prooccidentală.

„Noi avem niște partide care cu toate defectele lor și-au asumat o direcție prooccidentală și inclusiv în cele 10 luni de când s-a format guvernul, fiecare și-a asumat un cost electoral. pentru asta eu le felicit și le mulțumesc. Acum trebuie să vedem dacă pot să mai continue să guverneze într-un fel sau altul. Dacă ne uităm la declarațiile publice pare că nu, dar eu îmi păstrez speranța”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă ia în calcul desemnarea unui alt premier, Nicușor Dan a răspuns: „Este unul din multele scenarii, dar nu construiesc pe scenarii”.

Acesta a făcut declarații și la Academia de Studii Economice. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară. El a mai spus că scenariul unei moțiuni de cenzură nu este foarte apropiat.





