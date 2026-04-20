După 25 de ani

Gică Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României, va fi prezentat azi într-o conferință de presă organizată de FRF.

Acesta va fi cel de-al doilea mandat al lui Hagi la cârma naționalei, după scurta perioadă din 2001, încheiată după ratarea calificării la Mondialul din 2002 (1-2 la Ljubljana, în Slovenia, 1-1 pe stadionul din Ghencea, în retur).

Negocierile dintre Hagi și președintele FRF, Răzvan Burleanu, au inclus condiții stricte. „Regele” a cerut să aibă control asupra tuturor echipelor naționale, de la U14 până la U21, pentru a asigura o continuitate în stilul de joc. De asemenea, a solicitat ca antrenorii tuturor selecționatelor să fie propuși de el.

Ce salariu va avea „Regele”

Hagi intenționează să implementeze un sistem unitar de joc la toate categoriile de vârstă, astfel încât jucătorii să fie pregătiți pentru echipa mare. Modelul său a fost testat cu succes la academia de la Ovidiu.

Contractul lui Hagi cu FRF se va întinde pe 4 ani și prevede un salariu anual de 300.000 de euro și bonusuri.

Selecționerul va beneficia de bonusuri substanțiale: 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul European din 2028 și un milion de euro dacă va reuși să ducă România la Campionatul Mondial din 2030.

Primul test, cu Georgia, amical acasă cu Țara Galilor

Hagi va prelua echipa într-un moment dificil, după ratarea calificării la Campionatul Mondial 2026. Primul test al selecționerului va fi un meci amical împotriva Georgiei, programat pentru 1 iunie 2026.

Ulterior, „tricolorii” vor disputa încă o partidă de pregătire cu Țara Galilor (6 iunie, stadionul Steaua).

În toamnă, România va intra direct în Liga Națiunilor, unde se va confrunta cu Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina, în cele șase meciuri ale fazei grupelor. Miza va fi promovarea în Liga A sau, în cel mai rău caz, evitarea retrogradării în Liga C.

Stafful lui Hagi

Unul dintre actualii secunzi de la națională, Florin Constantinovici, va fi înlocuit de Cătălin Anghel, omul lui de încredere de la Farul. „Jerry” Gane va fi păstrat în staff.

Antrenor de portari ar urma să fie Ștefan Preda, cu care a colaborat și la Ovidiu. Leontin Toader ar părăsi reprezentativa de seniori.

Pentru a evita un conflict de interese, luna trecută, Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni la clubul Farul. Clubul „Regelui” a cucerit titlul național în 2016, ca Viitorul, și în 2023, sub numele de Farul. În total, a investit circa 20 de milioane de euro.