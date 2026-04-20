Ötöslottó (5/90) este o loterie din Ungaria în care se extrag 5 din 90 de numere şi care are o extragere pe săptămână, sâmbăta.

Un moment istoric pentru jocul de noroc din Ungaria: a fost câștigat cel mai mare premiu din toate timpurile la loteria Ötöslottó! Câștigătorul va pleca acasă cu o sumă fabuloasă de 6,78 de miliarde de forinți.

Un norocos, după 27 de săptămâni necâștigătoare

Rezultatele extragerii de sâmbătă, 18 aprilie, au fost așteptate cu sufletul la gură, după 27 de săptămâni de acumulare a jackpotului. Numerele câștigătoare ale extragerii Ötöslottó au fost 9, 23, 45, 71 și 84.

Doar un singur bilet a avut toate cele 5 numere câștigătoare, ceea ce înseamnă că premiul record a fost adjudecat de un singur norocos.

Premiile acordate pentru celelalte categorii au fost:

4 numere corecte – 4 câștigători au primit câte 1.297.580 de forinți (3.500 de euro);

3 numere corecte – 3.985 de câștigători au câștigat câte 19.260 de forinți (53 de euro);

2 numere corecte – 103.455 de bilete, fiecare câștigând 2.805 de forinți (8 euro).

La categoria Joker, numărul câștigător a fost 867069, iar un alt jucător norocos a câștigat un premiu impresionant de 29.944.900 de forinți (83.000 de euro).

Ce poate face câștigătorul cu banii

Szerencsejáték Zrt., compania națională de loterie din Ungaria, a oferit câteva comparații fascinante pentru a ilustra amploarea acestui câștig:

Dacă banii ar fi așezați în bancnote de 1.000 de forinți (2,7 euro), șirul ar ajunge de la Budapesta până la Napoli;

Greutatea bancnotelor în această valoare ar depăși 6 tone, echivalentul greutății unui elefant african adult;

Dacă bancnotele ar fi stivuite una peste alta, s-ar ridica la înălțimea unui zgârie-nori cu 200 de etaje;

Cheltuind un milion de forinți pe zi (2.700 de euro), câștigătorul ar avea nevoie de peste 18 ani și jumătate pentru a epuiza banii;

Cu acești bani, câștigătorul ar putea achiziționa aproximativ 700 de mașini de clasă medie sau între 70 și 120 de apartamente de 60 mp, în funcție de locație.

Ce urmează pentru noul miliardar?

Conform regulilor Szerencsejáték Zrt., câștigătorul trebuie să contacteze așa-numita „linie pentru mari câștigători” în termen de 90 de zile de la data extragerii.

După verificarea biletului câștigător, urmează o întâlnire personală pentru validarea câștigului. „După confirmarea autentică a biletului și a identității, procesul de plată poate începe. Pentru sumele mari, plățile se efectuează exclusiv prin transfer bancar, iar câștigătorul trebuie să dețină un cont bancar deschis în Ungaria”, a explicat Szerencsejáték Zrt.

În România, un premiu uriaș a fost câștigat seara trecută, la extragerea Joker, după mai bine de doi ani de la ultimul câștig de categoria I. Premiul are o valoare de 65.969.447,56 de lei, echivalentul a aproape 13 milioane de euro.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE