Marea împărțeală era desenată într-o schemă mai tare ca un vis al geometriei euclidine. A rezistat un an, din cauza vârfului temporar al schemei. Nu și a partidului care l-a propus. De aici încep nisipurile mișcătoare și concursul de fete morgane.

Cu excepția a mai puțin de un an din secolul trecut (2007-2008), vârful temporar al schemei, dl Bolojan a fost exclusiv un puternic lider local în nord-vestul țării. Prăbușirea dezolantă a lui Nicolae Ciucă și plecarea lui Iohannis au fost ruinele de pe care a decolat ca un meteorit în politica mare.

A primit tot, într-un timp scurt: șef de partid, președintele Senatului, președintele interimar al României, prim-ministru. Funcționarul Abrudean îi păstrează locul cald la Senat, această linie moartă aurită a politicii. Dl Bolojan este o persoană pătrunsă de sine și această revărsare de onoruri a dus și la revărsarea ego-ului. Și la arătarea unor limite personale, care l-au calificat cu nota zece pentru condiția de paratrăsnet.

Când a fost secretarul general al guvernul Tăriceanu pornise un fel de cruciadă și a plecat după 11 luni prin demisie. Curioasă simetrie cu situația de acum. Când s-a pornit să vâneze șobolanii din cămări (probabil o amintire recurentă de când păstorea o firmă de salubritate. Sau poate se simte un Victor Petrini).

Azi însă situația este atât de albastră, că ”șobolanii” l-au făcut paratrăsnet. Picătură cu picătură, din monorime cu „-ie”. PSD, cu largul concurs și al altora este iscusit în asta. A exersat pe pielea propriilor lideri. Care avea o sumă de păcate și făcuseră o sumedenie de greșeli, că victimele inocente nu sunt așa de ușor de executat. Dar asta e politica.

Ce rămâne după acest episod? Un guvern mereu peticit. Care va supraviețui prin tot felul de însăilături cu alte petice. Design-ul patchwork este la mare modă și este un model de brevetat ca succes și în funcționarea puterii de la noi. Cu condiția să nu fie evadări. Dar și astea se rezolvă. Important este ca sub pătura de petice să doarmă adânc „stabilitatea”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE