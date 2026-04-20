Produsul care se vinde la Lidl cu 15,99 de lei

Lidl aduce în Săptămâna Italiană un produs care i-a cucerit rapid pe români: burrata, disponibilă la doar 15,99 lei. Considerată un adevărat deliciu al bucătăriei italiene, aceasta transformă orice masă într-o experiență specială, fără efort și fără costuri mari. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 20-26 aprilie 2026.

Alte produse din Săptămâna Italiană care merită încercate

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din bucătăria italiană, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la paste autentice și sosuri aromate, până la pizza, deserturi și brânzeturi specifice, gama variată le permite românilor să-și transforme mesele de zi cu zi în adevărate experiențe culinare, la prețuri accesibile.

Alte oferte speciale din Săptămâna Italiană:

Mortadella cu fistic 24,99 lei

Pizza Quattro Formaggi 14,49 lei

Pizza cu prosciutto și mozzarella14,99 lei

Pizza cu prosciutto și pesto 14,99 lei

Focaccia umplută cu mozzarella și salam picant 15,99 lei

Brânză Provolone 15,99 lei

Pulverizator cu ulei aromatizat 5,99 lei

Bresaola I.G.P 16,49 lei

Băutură răcoritoare aperitiv Rosso 10,99 lei

Coppa Piacentina D.O.P 14,99 lei

Batoane de înghețată( fistic/tiramisu) 14,99 lei

Cafea boabe espresso 65,99 lei

Anghinare în ulei de floarea-soarelui 16,99 lei

Selecție de salamuri uscate 12,99 lei

Mozzarella împletită 12,99 lei

Proscciutto crudo 6,49 lei

Batoane Croccantini cu ciocolată (neagră/ lapte) 12,99 lei

Măsline verzi Bella di Cerignola 13,99 lei

Spaghete din grâu dur 7,49 lei

Ulei de măsline extravirgin D.O.P 33,99 lei

Aperitive italiene( roșii uscate/ anghinare/ciuperci gratinate în ulei de măsline) 10,99 lei

Scoici/midii în sos tomat 15,99 lei

Mix de fructe de mare 14,99 lei

Biscuiți umpluți(ciocolată/lămâie) 8,99 lei

Înghețată tartufo 12,99 lei

Covrigei cu ulei de măsline 12,99 lei

Băutură răcoritoare aperitiv Biondo 10,99 lei

Lipii italienești 7,99 lei

Limoncello cu suc de zmeură 29,99 lei

Calamari cu sos în stil napoletan 39,99 lei

Capere cu sare de mare/ oțet din vin 6,99 lei

Madaglioni paste umplute (pesto în stil mediteranean/ busuioc și muguri de pin) 8,99 lei

Ravioloni cu ton și ceapă 8,99 lei

Sos pentru paste (4 tipuri de brânză/ carbonara) 9,99 lei

Risotto cu ciuperci Porcini 9,99 lei

Guanciale 24,99 lei

Brânză tare, rasă 23,99 lei

Pișcoturi 14,49 lei

Băutură răcoritoare aperitiv Cedrata 16,99 lei

Fursecuri umplute cu cremă (alune/ cireșe amarena) 9,99 lei

Desert înghețată(tiramisu/macchiato caramel) 14,99 lei

Parmigiano Reggiano D.O.P 29,99 lei

Arancini în panadă 11,99 lei

Pesto alla Trapanese/Sicilian 9,99 lei

Pecorino Toscano D.O.P 28,99 lei

Cârnat Salsiccio 19,99 lei

Mortadella cu măsline, ardei și fistic 8,99 lei

Gnocci umpluți 9,99 lei

Capocollo 9,99 lei

Pesto cu fistic 10,99 lei

Farfalle tricolore 6,99 lei

Roșii deshidratate 8,99 lei

Biscuiți cu cremă ( fistic/alune de pădure) 8,99 lei

Înghețată cu aromă de cafea 9,99 lei

Boabe de cafea învelite în ciocolată neagră 19,99 lei

Sos de roșii cherry siciliene 5,99 lei

Lasagna 25,99 lei

Mozarella 32,99 lei

Aluat pentru focaccia 7,99 lei

Prosciutto Cotto Culatello Arrostito 10,99 lei

Orez arborio pentru risotto 17,99 lei

Fiocchetto 11,99 lei

Sos pentru paste 7,99 lei

Cremă de alune cu cacao 15,99 lei

Mix de biscuiți în stil toscan 24,99 lei

Foietaj dulce Le Sfoglie 8,99 lei

Croissante cu umplutură de cireșe 16,99 lei

Biscuiți Fior di Grano 8,99 lei

Fistic învelit în ciocolată cu lapte 17,99 lei

Marmeladă siciliană 12,99 lei

Rețetă: Burrata cu roșii cherry coapte și pesto

1 bucată de brânză Burrata (aprox. 125g-200g)

200-300g roșii cherry (mix colorat, dacă e posibil)

2-3 linguri ulei de măsline extravirgin

1-2 căței de usturoi (opțional)

2-3 linguri sos pesto de busuioc

Sare de mare și piper proaspăt măcinat

Pâine proaspătă sau prăjită (ciabatta/baghetă)





