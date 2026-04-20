Produsul care se vinde la Lidl cu 15,99 de lei
Lidl aduce în Săptămâna Italiană un produs care i-a cucerit rapid pe români: burrata, disponibilă la doar 15,99 lei. Considerată un adevărat deliciu al bucătăriei italiene, aceasta transformă orice masă într-o experiență specială, fără efort și fără costuri mari. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 20-26 aprilie 2026.
Alte produse din Săptămâna Italiană care merită încercate
În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din bucătăria italiană, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la paste autentice și sosuri aromate, până la pizza, deserturi și brânzeturi specifice, gama variată le permite românilor să-și transforme mesele de zi cu zi în adevărate experiențe culinare, la prețuri accesibile.
Alte oferte speciale din Săptămâna Italiană:
- Mortadella cu fistic 24,99 lei
- Pizza Quattro Formaggi 14,49 lei
- Pizza cu prosciutto și mozzarella14,99 lei
- Pizza cu prosciutto și pesto 14,99 lei
- Focaccia umplută cu mozzarella și salam picant 15,99 lei
- Brânză Provolone 15,99 lei
- Pulverizator cu ulei aromatizat 5,99 lei
- Bresaola I.G.P 16,49 lei
- Băutură răcoritoare aperitiv Rosso 10,99 lei
- Coppa Piacentina D.O.P 14,99 lei
- Batoane de înghețată( fistic/tiramisu) 14,99 lei
- Cafea boabe espresso 65,99 lei
- Anghinare în ulei de floarea-soarelui 16,99 lei
- Selecție de salamuri uscate 12,99 lei
- Mozzarella împletită 12,99 lei
- Proscciutto crudo 6,49 lei
- Batoane Croccantini cu ciocolată (neagră/ lapte) 12,99 lei
- Măsline verzi Bella di Cerignola 13,99 lei
- Spaghete din grâu dur 7,49 lei
- Ulei de măsline extravirgin D.O.P 33,99 lei
- Aperitive italiene( roșii uscate/ anghinare/ciuperci gratinate în ulei de măsline) 10,99 lei
- Scoici/midii în sos tomat 15,99 lei
- Mix de fructe de mare 14,99 lei
- Biscuiți umpluți(ciocolată/lămâie) 8,99 lei
- Înghețată tartufo 12,99 lei
- Covrigei cu ulei de măsline 12,99 lei
- Băutură răcoritoare aperitiv Biondo 10,99 lei
- Lipii italienești 7,99 lei
- Limoncello cu suc de zmeură 29,99 lei
- Calamari cu sos în stil napoletan 39,99 lei
- Capere cu sare de mare/ oțet din vin 6,99 lei
- Madaglioni paste umplute (pesto în stil mediteranean/ busuioc și muguri de pin) 8,99 lei
- Ravioloni cu ton și ceapă 8,99 lei
- Sos pentru paste (4 tipuri de brânză/ carbonara) 9,99 lei
- Risotto cu ciuperci Porcini 9,99 lei
- Guanciale 24,99 lei
- Brânză tare, rasă 23,99 lei
- Pișcoturi 14,49 lei
- Băutură răcoritoare aperitiv Cedrata 16,99 lei
- Fursecuri umplute cu cremă (alune/ cireșe amarena) 9,99 lei
- Desert înghețată(tiramisu/macchiato caramel) 14,99 lei
- Parmigiano Reggiano D.O.P 29,99 lei
- Arancini în panadă 11,99 lei
- Pesto alla Trapanese/Sicilian 9,99 lei
- Pecorino Toscano D.O.P 28,99 lei
- Cârnat Salsiccio 19,99 lei
- Mortadella cu măsline, ardei și fistic 8,99 lei
- Gnocci umpluți 9,99 lei
- Capocollo 9,99 lei
- Pesto cu fistic 10,99 lei
- Farfalle tricolore 6,99 lei
- Roșii deshidratate 8,99 lei
- Biscuiți cu cremă ( fistic/alune de pădure) 8,99 lei
- Înghețată cu aromă de cafea 9,99 lei
- Boabe de cafea învelite în ciocolată neagră 19,99 lei
- Sos de roșii cherry siciliene 5,99 lei
- Lasagna 25,99 lei
- Mozarella 32,99 lei
- Aluat pentru focaccia 7,99 lei
- Prosciutto Cotto Culatello Arrostito 10,99 lei
- Orez arborio pentru risotto 17,99 lei
- Fiocchetto 11,99 lei
- Sos pentru paste 7,99 lei
- Cremă de alune cu cacao 15,99 lei
- Mix de biscuiți în stil toscan 24,99 lei
- Foietaj dulce Le Sfoglie 8,99 lei
- Croissante cu umplutură de cireșe 16,99 lei
- Biscuiți Fior di Grano 8,99 lei
- Fistic învelit în ciocolată cu lapte 17,99 lei
- Marmeladă siciliană 12,99 lei
Rețetă: Burrata cu roșii cherry coapte și pesto
- 1 bucată de brânză Burrata (aprox. 125g-200g)
- 200-300g roșii cherry (mix colorat, dacă e posibil)
- 2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
- 1-2 căței de usturoi (opțional)
- 2-3 linguri sos pesto de busuioc
- Sare de mare și piper proaspăt măcinat
- Pâine proaspătă sau prăjită (ciabatta/baghetă)
