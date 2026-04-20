Produsul care se vinde la Lidl cu 15,99 de lei

Lidl aduce în Săptămâna Italiană un produs care i-a cucerit rapid pe români: burrata, disponibilă la doar 15,99 lei. Considerată un adevărat deliciu al bucătăriei italiene, aceasta transformă orice masă într-o experiență specială, fără efort și fără costuri mari. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 20-26 aprilie 2026.

Alte produse din Săptămâna Italiană care merită încercate

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale din bucătăria italiană, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la paste autentice și sosuri aromate, până la pizza, deserturi și brânzeturi specifice, gama variată le permite românilor să-și transforme mesele de zi cu zi în adevărate experiențe culinare, la prețuri accesibile.

Alte oferte speciale din Săptămâna Italiană:

  • Mortadella cu fistic 24,99 lei
  • Pizza Quattro Formaggi 14,49 lei
  • Pizza cu prosciutto și mozzarella14,99 lei
  • Pizza cu prosciutto și pesto 14,99 lei
  • Focaccia umplută cu mozzarella și salam picant 15,99 lei
  • Brânză Provolone 15,99 lei
  • Pulverizator cu ulei aromatizat 5,99 lei
  • Bresaola I.G.P 16,49 lei
  • Băutură răcoritoare aperitiv Rosso 10,99 lei
  • Coppa Piacentina D.O.P 14,99 lei
  • Batoane de înghețată( fistic/tiramisu) 14,99 lei
  • Cafea boabe espresso 65,99 lei
  • Anghinare în ulei de floarea-soarelui 16,99 lei
  • Selecție de salamuri uscate 12,99 lei
  • Mozzarella împletită 12,99 lei
  • Proscciutto crudo 6,49 lei
  • Batoane Croccantini cu ciocolată (neagră/ lapte) 12,99 lei
  • Măsline verzi Bella di Cerignola 13,99 lei
  • Spaghete din grâu dur 7,49 lei
  • Ulei de măsline extravirgin D.O.P 33,99 lei
  • Aperitive italiene( roșii uscate/ anghinare/ciuperci gratinate în ulei de măsline) 10,99 lei
  • Scoici/midii în sos tomat 15,99 lei
  • Mix de fructe de mare 14,99 lei
  • Biscuiți umpluți(ciocolată/lămâie) 8,99 lei
  • Înghețată tartufo 12,99 lei
  • Covrigei cu ulei de măsline 12,99 lei
  • Băutură răcoritoare aperitiv Biondo 10,99 lei
  • Lipii italienești 7,99 lei
  • Limoncello cu suc de zmeură 29,99 lei
  • Calamari cu sos în stil napoletan 39,99 lei
  • Capere cu sare de mare/ oțet din vin 6,99 lei
  • Madaglioni paste umplute (pesto în stil mediteranean/ busuioc și muguri de pin) 8,99 lei
  • Ravioloni cu ton și ceapă 8,99 lei
  • Sos pentru paste (4 tipuri de brânză/ carbonara) 9,99 lei
  • Risotto cu ciuperci Porcini 9,99 lei
  • Guanciale 24,99 lei
  • Brânză tare, rasă 23,99 lei
  • Pișcoturi 14,49 lei
  • Băutură răcoritoare aperitiv Cedrata 16,99 lei
  • Fursecuri umplute cu cremă (alune/ cireșe amarena) 9,99 lei
  • Desert înghețată(tiramisu/macchiato caramel) 14,99 lei
  • Parmigiano Reggiano D.O.P 29,99 lei
  • Arancini în panadă 11,99 lei
  • Pesto alla Trapanese/Sicilian 9,99 lei
  • Pecorino Toscano D.O.P 28,99 lei
  • Cârnat Salsiccio 19,99 lei
  • Mortadella cu măsline, ardei și fistic 8,99 lei
  • Gnocci umpluți 9,99 lei
  • Capocollo 9,99 lei
  • Pesto cu fistic 10,99 lei
  • Farfalle tricolore 6,99 lei
  • Roșii deshidratate 8,99 lei
  • Biscuiți cu cremă ( fistic/alune de pădure) 8,99 lei
  • Înghețată cu aromă de cafea 9,99 lei
  • Boabe de cafea învelite în ciocolată neagră 19,99 lei
  • Sos de roșii cherry siciliene 5,99 lei
  • Lasagna 25,99 lei
  • Mozarella 32,99 lei
  • Aluat pentru focaccia 7,99 lei
  • Prosciutto Cotto Culatello Arrostito 10,99 lei
  • Orez arborio pentru risotto 17,99 lei
  • Fiocchetto 11,99 lei
  • Sos pentru paste 7,99 lei
  • Cremă de alune cu cacao 15,99 lei
  • Mix de biscuiți în stil toscan 24,99 lei
  • Foietaj dulce Le Sfoglie 8,99 lei
  • Croissante cu umplutură de cireșe 16,99 lei
  • Biscuiți Fior di Grano 8,99 lei
  • Fistic învelit în ciocolată cu lapte 17,99 lei
  • Marmeladă siciliană 12,99 lei

 Rețetă: Burrata cu roșii cherry coapte și pesto

  • 1 bucată de brânză Burrata (aprox. 125g-200g)
  • 200-300g roșii cherry (mix colorat, dacă e posibil)
  • 2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1-2 căței de usturoi (opțional)
  • 2-3 linguri sos pesto de busuioc
  • Sare de mare și piper proaspăt măcinat
  • Pâine proaspătă sau prăjită (ciabatta/baghetă)


E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Piloții români de F-16 exersează realimentarea în zbor: „Consolidăm capacitatea NATO de reacție rapidă”
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
„Chefi la cuțite” 20 aprilie 2026. Jurații sparg bombele pentru a afla ce superavantaje conțin
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”

Sorin Grindeanu, discurs la „Momentul adevărului” înainte de votul PSD împotriva premierului Ilie Bolojan: „Ne cerem iertare românilor”
LIVE TEXT – PSD decide acum dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. A început „Momentul adevărului”. Sarcina primită de parlamentarii PNL
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal