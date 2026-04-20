Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium) București a primit, în 2020, o licență de concesiune pentru explorarea perimetrului de roci magnezitice de la Valea Dobra, comuna Rășinari, în apropiere de municipiul Sibiu. 

Mină funcțională minimum 30 de ani

După cinci ani de activități de explorare, reprezentanții firmei doresc să obțină, în 2026, avizul de mediu și autorizația de construcție pentru derularea proiectului. Investiția este evaluată la o valoare inițială de aproape 100 de milioane de euro. 

Banii reprezintă costurile privind deschiderea carierei de exploatare în zona Valea Dobra, construcția unei uzine de prelucrare a minereului exploatat în carieră, pe teritoriul localității vecine Săliște, precum și amenajarea unui sistem de cablu (furnicular), care ar urma să fie folosit pentru transportul minereului într-o zonă de unde poate fi preluat de camioane. Pe termenul estimat de funcționare a minei, de minimum 30 de ani, investiția ar urma să depășească 200 de milioane de euro.

Magneziul este considerat un mineral critic la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru care Comisia Europeană a decis să susțină financiar astfel de investiții. Din România, a fost selectat proiectul inițiat de societatea Verde Magnesium în zona Budureasa (Munții Apuseni) din județul Bihor, subsidiara locală a companiei cu același nume înregistrată în statul american Delaware și deținută de fondul privat de investiții Amerocap. 

Reprezentanții societății Mineral Proiect Invest SA au afirmat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sibiu, că și proiectul lor ar urma să fie finanțat cu fonduri europene. Deocamdată, nu există o confirmare oficială din partea Comisiei Europene.

Până la 150 de locuri de muncă

Proiectul de la Rășinari a suscitat discuții ample cu autoritățile locale, având în vedere că exploatarea ar urma să funcționeze într-o zonă turistică importantă a Sibiului. Investitorii au precizat că din acest motiv vor fi aplicate măsuri care vor reduce semnificativ impactul asupra mediului. 

„Obiectivul nostru este ca întregul proces să integreze soluții de energie regenerabilă. De exemplu, camioanele care vor prelua minereul vor fi 100% electrice. Vor fi acoperite și nu vor crea praf sau poluare fonică”, a declarat Andrei Degeratu, șeful de proiect al companiei. 

Funicularul va fi finalizat în anul 2029. De la locul unde va fi descărcat minereul și până la viitoare uzină de la Săliște, transportul va fi asigurat cu camioanele electrice, care ar urma să folosească drumuri ce vor ocoli localitățile din zonă.

La uzina de prelucrare sunt proiectate 75 de locuri de muncă, iar în carieră ar urma să lucreze 25 de persoane, cu posibilitatea ca numărul total al angajaților să ajungă la 150. Investitorul a calculat și veniturile preconizate a fi transferate la bugetele locale și la bugetul de stat: 1,5 milioane de euro la Rășinari, 1,2 milioane de euro la Săliște și 700.000 de euro la bugetul de stat.

Zăcământul de roci magnezitice de la Valea Dobra este estimat la 50 de milioane de tone, cu un conținut de 35% de oxid de magneziu. Se estimează, de asemenea, existența a 220-240 de kilograme de magneziu pe tona de minereu.

Proiect minier de 100 de milioane de euro în România. Metalul rar care pune Sibiul pe harta mineralelor critice ale UE
Proiectul de la Sibiu. Foto: mpimagnesium.com

Parc fotovoltaic și fabrică de hidrogen industrial

„Exploatarea este proiectată ca un proiect minier de suprafață, folosind exclusiv tehnologii moderne. Pentru a proteja zona montană și liniștea comunităților, minereul este preluat de un sistem modern de transport pe cablu și transferat către un punct logistic dedicat. O soluție eficientă, cu impact redus și cu zero emisii. Din centrul logistic, minereul este mutat în camioane 100% electrice și transportat către Săliște pe infrastructura rutieră principală, evitând zonele rezidențiale. În apropierea orașului Săliște, minereul este transformat în produse de înaltă puritate, materiale esențiale pentru industriile: auto, aerospațială, apărare și energie regenerabilă. Proiectul include dezvoltarea unui parc fotovoltaic și integrarea unei fabrici de hidrogen verde industrial. Obiectivul este clar: reducerea emisiilor către zero”, se precizează într-o prezentare a proiectului.

Societatea Mineral Proiect Invest SA are ca acționari principali firmele Andra Mineral Holding SRL, Predeal Investiții SRL și Novel Ventures SRL, care dețin peste 90% din capital. Cele trei sunt deținute de Andrei Degeratu (fost GSP Holding), Dragoș Bîlteanu (fost președinte al SIF Banat-Crișana) și Omar Akili, om de afaceri turc implicat în proiecte imobiliare în România. 

Controlul companiei miniere este realizat, în calitate de „beneficiar” al acționarilor, de către Dragoș Bîlteanu. Structura de conducere este asigurată de Andrei Degeratu (CEO), Petru Văduva (președinte al board-ului), Mihai Roșu, director operațional și Alexandru Solschi, director de resurse minerale.

