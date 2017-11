Lista de transferuri de iarnă pentru FCSB. Gigi Becali a făcut câteva ”update-uri”! Florinel Coman, cel mai scump transfer din istorie

Lista de transferuri de iarnă pentru FCSB. Patronul Gigi Becali a făcut câteva ”update-uri”! Alexandru Mățan, new-entry. E dorit și alt jucător de la Viitorul, Alexandru Cicaldău.

În această vară, FCSB i-a cumpărat de la Viitorul pe Romario Benzar, Dragoş Nedelcu şi Florinel Coman, iar patronul Gigi Becali a vorbit în dese rânduri despre interesul pentru Alexandru Cicâldău (20 de ani).

Lista de transferuri de iarnă pentru FCSB: Mățan, Nemec, Nedelcearu, Moruțan

Ultimele evoluţii de la naţionalele de tineret au adus însă un alt jucător pe „radarul” FCSB. Este vorba de puştiul Alexandru Măţan (18 ani), cel mai bun om al naţionalei U19 în grupa de calificare pentru Euro 2018, cu cinci goluri marcate (unul în victoria cu Rusia, scor 2-1, şi patru în succesul cu Gibraltar, scor 8-0), informează telekomsport.ro.

”Dinamo nu trebuie să vândă la Steaua, Steaua (nr. FCSB) poate lua și pe gratis de acolo. Eu cred că avem de unde să ne luăm jucători. Nu ne deranjează ce fac cei de la Dinamo! Costache era un jucător interesant, iar Nedelcearu nu va veni probabil niciodată la FCSB”, a declarat Helmuth Duckadam, în cadrul emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport.

Pe lângă Adam Nemec, Gigi Becali a declarat că l-ar vrea de la Dinamo și pe Ionuț Nedelcearu, un jucător crescut chiar în Ștefan cel Mare și care poate evolua atât ca fundaș central, cât și la închidere.

Gigi Becali a anunţat, la Digi, că este foarte aproape de a-l transfera pe Olimpiu Moruţan. Finanţatorul de la FCSB a ajuns la un acord cu FC Botoşani, iar jucătorul de 18 ani ar urma să ajungă sub comanda lui Nicolae Dică peste un an.

Dacă vreau, îl iau. Am vorbit cu patronul. A zis să vorbim în iarnă. Am zis că plătesc banii şi îl las la ei încă un an. 700.000 de euro vreau să dau pe el. Au zis că discutăm la iarnă. Mi-a promis că nu face niciun fel de pact fără să mă anunţe”, a spus Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

”Am plătit un milion de euro pe 20% din transferul lui Florinel Coman (n.r. – pentru a elimina clauza conform cărei Viitorul urma să încaseze 20% dintr-un viitor transfer). Unul şi cu două milioane, în total 3 milioane de euro m-a costat Coman”, a recunoscut Gigi Becal. El l-a depăşit la acest capitol pe Denis Alibec, pe care FCSB a plătit 2.04 milioane de euro. Podiumul este completat de Bogdan Stancu şi Dragoş Nedelcu (ambii au ajuns la Steaua pentru două milioane de euro).

