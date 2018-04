LIVETEXT Metz – CSM București, în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida contând pentru manșa secundă se dispută duminică 15 aprilie, ora 18:00, și va fi arbitrată de suedezii Mirza Kurtagic şi Mattias Wetterwik. În tur, CSMB s-a impus cu 34-21 în Sala Polivalentă.

ACTUALIZARE 13 aprilie. CSMB a plecat azi în Franța.

Extrema Iulia Curea (CSM Bucureşti) a reiterat ambiţia jucătoarelor de a câştiga şi meciul retur de la Metz, şi a exclus posibilitatea unei surprize neplăcute după succesul categoric din tur.

”Sincer nu cred, diferenţa este foarte mare. Dar noi nu mergem acolo practic să ne apărăm cele 13 goluri. Mergem să jucăm şi să câştigăm, pentru că suntem mai bune decât ele. Mai avem un meci în Liga Campionilor, nu ne gândim deja la Final4. Avem meciul din Franţa, mai avem câteva meciuri în campionat şi o luăm pas cu pas”, a declarat Iulia Curea, citată de Agerpres.

Curea a adăugat că în cazul calificării în Final4, CSM Bucureşti nu se poate considera favorita turneului de la Budapesta: ”Cu siguranţă nu, suntem practic patru echipe, Vardar, Gyor, Rostov şi noi, care au, sincer, şanse egale. Sunt echipe de valoare apropiată, nu e una cea mai puternică, cu siguranţă va depinde de forma pe care o vom avea atunci şi de greşelile le vom face în timpul meciului. Foarte mult va conta semifinala, dar nu ştiu ce va trebui schimbat faţă de anul trecut. Dacă vom juca cum am jucat ultimul meci acasă, probabil că nimeni nu poate să ne bată. Important este să avem un spirit de luptă ca în acel meci, să dăm totul pe teren şi să fim într-o formă sportivă bună. Contează publicul, dar noi ne simţim bine la Budapesta, chiar dacă ungurii nu vor fi alături de noi”.

Grubisic: ”Duminică va fi mult mai greu”

Portarul Jelena Grubisic, cu un aport decisiv în obţinerea unei diferenţe atât de consistente în meciul tur cu Metz, anticipează o partidă dificilă în Franţa: ”Va fi greu, pentru că deşi avem o diferenţă mare, ele nu vor renunţa şi vor încerca totul pentru a câştiga şi pentru a se califica în Final4. Diferenţa de goluri e mare, dar trebuie să luăm meci după meci, avem un meci tare duminică şi bineînţeles ne dorim din nou victoria şi să ne calificăm în Final4. Le-am văzut în meciurile din grupa principală şi au jucat excelent, au învins acasă pe Vardar, am crezut că va fi mai dificil. Am vorbit cu unele jucătoare după meci şi au spus că nu s-au recunoscut în acel meci, aşa că duminică va fi mult mai greu”.

În cazul calificării în Final4, croata Grubisic a opinat că nicio echipă nu va pleca din postura de mare favorită: ”Sper ca şi în acest an, dacă ne vom califica în Final4, să contăm pe sprijinul fanilor, să vină cât mai mulţi să ne susţină în lupta pentru titlu. Cred că toate echipele din Final4 au şanse egale să câştige, toate sunt la un nivel foarte bun, aproape toate au fost în fiecare an în Final4. Aşa că nu pot spune că suntem favorite, aş spune că avem şanse egale”.

Kurtovic: ” Treisprezece goluri pot fi foarte multe, dar nu şi în handbal”

Norvegianca Amanda Kurtovic, autoare a 5 goluri în meciul tur, s-a arătat foarte circumspectă înaintea returului cu Metz şi este de părere că în handbal un avantaj de 13 goluri nu este decisiv: ”A mai rămas un meci, cel cu Metz de duminică, în handbal se poate întâmpla orice, noi ştim asta, aşa că încă nu ne-am calificat. Atmosfera este bună, este o energie bună la echipă, am arătat o atitudine deosebită la ultimul meci şi cred că trebuie să continuăm la fel. Metz joacă acasă şi poate fi o diferenţă uriaşă. Este un câştig important ca fanii să-ţi fie alături. Şi noi am jucat acasă, în Sala Polivalentă, şi publicul poate fi un jucător în plus pe teren. Nu vreau să vorbesc încă de Final4, pentru că mai avem încă un meci, cu Metz, înainte de a vorbi de aşa ceva. Aşa cum am spus mai devreme, orice se poate întâmpla în handbal, foarte repede. Treisprezece goluri pot fi multe, dar nu şi în handbal”.

Metz a învins Vardar la 14 goluri diferență

În istoria competiției, cea mai mare diferență întoarsă pentru o calificare a fost de 11 goluri, dar Metz speră până la capăt în scrierea unei noi pagini de istorie.

“După naufragiul de la București, Metz lansează ‘operațiunea de comando’ înaintea returului sferturilor de finală”, a scris site-ul oficial France Bleu, care amintește că anul trecut Metz a învins-o la diferență de 14 goluri pe Vardar, care avea să joace finala Champions League.

“Nu suntem naivi, măsurăm magnitudinea acestei misiuni”, a spus antrenorul lui Metz, Manu Mayonnade, care încearcă să le facă pe elevele sale să uite de umilința din turul de la București și să se organizeze cât mai bine pentru manșa secundă.

“Trebuie să te faci singur să realizezi că lucrurile pot să arate cu totul diferit, fără să schimbi prea multe fundamental, ci fiind mult mai realist”, a mai spus tehnicianul campioanei Franței.

În meciul tur, ”tigroaicele” de la CSMB și-au devorat adversarele și sunt aproape de Final Four.