Cheptegei, care era internată în stare critică la MTRH, un spital din Eldoret, vestul Kenyei, după tentativa de omor comisă de iubitul ei, Dickson Ndiema Marangach, nu a supraviețuit, a anunțat președintele Comitetului Olimpic din Uganda.

„Am aflat de moartea sportivei noastre olimpice Rebecca Cheptegei, în urma unui atac violent al iubitului ei. Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace. Condamnăm cu fermitate violența împotriva femeilor”, a scris Donald Rukare, într-un mesaj pe X.

„Acesta este un act laș și fără sens care a dus la pierderea unei mari sportive. Moștenirea ei va trăi”, a adăugat oficialul.

We have learnt of the sad passing on of our Olympic athlete Rebecca Cheptegei OLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a… pic.twitter.com/V8Mog3oMOX