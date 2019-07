Momente halucinante cu Anamaria Prodan și cu Dan Alexa: impresara l-a lovit pe antrenor de i-au zburat pletele!

Criză de gelozie? Posibil. Sursele Telekom Sport au scris imediat după partidă, pe care Anamaria Prodan a urmărit-o de lângă patronul Astrei, Ioan Niculae, că Dan Alexa, 39 de ani, era așteptat în parcare de o altă femeie, o brunetă, iar Prodan a reacționat nervos.

Cearta ar fi continuat la vestiare, dar imaginile surprinse de Sport.ro arată cum Anamaria Prodan l-a lovit peste față pe Dan Alexa de i-au zburat pletele în vânt!

Tabloidele au tot scris în ultimii ani de o presupusă relație între Anamaria prodan și Dan Alexa, însă impresara a infirmat categoric legătura sa cu acesta într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în ianurie 2019.

”Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia…”, a fost explicația Anamariei.