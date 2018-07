Fanii tenisului, antrenori, jucători și jucătoare s-au declarat entuziasmați de show-ul oferit de Nadal și Del Potro. Printre cei “dați pe spate" s-a numărat și Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA). “Cel mai bun meci pe care l-am văzut vreodată. Respect enorm!", a scris constănțeanca, în limba engleză, pe Twitter.

The best match I’ve ever seen! Big respect!!!

Impresionat a fost și Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep. “Lumea tenisului ar fi mai bună dacă Del Potro și Nadal s-ar întâlni săptămână de săptămână", a postat australianul pe același site de socializare.

The tennis world would be a better place if DelPo and Rafa played each other every week

