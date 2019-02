Nicolae Stanciu a debutat la Al Ahli, cu o victorie împotriva echipei lui Daniel Isăilă | GALERIE FOTO&VIDEO

Mijlocașul român a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 76 în locul lui Al Moasher. Stanciu a primit un cartonaș galben în minutul 84 și a ratat o ocazie mare în minutul 90+3, când scorul era 3-2. De partea cealaltă, la echipa pregătită de Daniel Isăilă a jucat Diogo Salomao, fotbalist transferat de la Dinamo în această iarnă.

