Iar printre acționarii clubului se numără și fostul mare pugilist Oscar de la Hoya. Prahoveanul a vândut tot ceea ce deținea în țară în 2013 și-a luat calea Americii alături de toată familia.

Visul trăit zi de zi

„Am dat tot, o casă, două apartamente, o mașină, m-am suit și în avion și-am plecat! În România, nu mai eram sigur de nimic, cluburile ori se desființau, ori intrau în insolvență, bani ioc! Ce puteam pierde?! Am aplicat mai mult în glumă pentru Loteria Vizelor pentru ca apoi, când am aflat cu surprindere că am câștigat, să urmeze niște luni teribile, dacă să mergem sau nu pe acest drum”, a mărturisit Onuț. În România, a antrenat la CSM Câmpina și la Unirea Lipănești, la nivel județean, pe bani de-o ciorbă.

În SUA, a ajuns în San Francisco, apoi în Texas. Acum, la Houston, proaspătul cetățean american și familia sa trăiesc visul, zi de zi. Bogdan antrenează patru grupe de băieți, a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din clubul fost campion al MLS.

„De Sărbători, petrecem românește”

„Sunt susținut în meseria mea, sunt respectat, fac totul cu plăcere și fără stres. Adică aproape tot ceea ce nu prea ai în România. Sau poate lucrurile s-au schimbat între timp. La un moment dat, mi-ar plăcea să revin în România, la Ploiești, Petrolul rămâne visul meu, însă nu știu când și dacă se va produce această schimbare. În America, fotbalul nu mai e doar o simplă distracție, totul se face la linie, cu profesionalism. Și acest sport se dezvoltă firesc, zi de zi”, a mărturisit Bogdan.

La fel cum mărturisea și Daniel Rednic, un alt prieten bun al ex-dinamovistului, și el la rândul său plecat pentru un viitor mai bun în SUA, și Onuț ține legătura cu țara natală prin tradiții. „De Sărbători, petrecem românește, mai ales că avem mulți prieteni conaționali, veniți și ei pentru o viață mai frumoasă în America. Acești români ne-au ajutat pe noi, de fapt, aici ne susținem unii pe ceilalți. Păcat de faptul că nu am reușit în țara noastră să facem ceea ce reușim aici… Copiii s-au adaptat mai repede decât noi în State, sunt într-un sistem școlar bun. Și cresc cu încredere că vor avea un viitor bun, foarte bun”, a mai povestit ploieșteanul.

„România este una dintre cele mai frumoase țări din lume și le-am recomandat americanilor să vină să o vadă, să o cunoască. Și ar fi bine să facem în țara noastră, ceea ce facem departe de ea”.

Bogdan Onuț:

3 trofee a câștigat Onuț în România, un campionat și două Cupe ale României cu Dinamo București.

