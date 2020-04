De Viorel Tudorache,

Într-un videoclip postat pe siteul FRF, Ionuț Radu, desemnat de Gazeta Sporturilor ”Cel mai bun fotbalist român al anului 2019”, face un apel din suflet către fani să stea acasă: ”Azi trebuie să supraviețuim! Și nu mă refer la mine, la tine, cel care urmărești acest videoclip. Mă refer la toți cei apropiați nouă. Azi luptăm pentru bunici, pentru părinții noștri”.

Mesajul integral transmis de Ionuț Radu

”Mă adresez vouă, de aici, din Italia, unde știți bine situația cu care ne confruntăm. Îmi este dor de fotbal și știu că și vouă vă lipsește. Însă pentru prima dată în viața mea fotbalul este pe planul secund.

Trăim vremuri istorice, dar de data asta unele foarte dificile. Stăteam și mă gândeam zilele trecute cum cu mai puțin cu un an în urmă am luptat împreună și am atins un vis, calificarea la Jocurile Olimpice.

Acum este momentul să o facem din nou pentru a putea învinge un adversar invizibil. Acum nu mai e vorba despre glorie, nu mai scriem istorie. Azi trebuie să supraviețuim! Și nu mă refer la mine, la tine, cel care urmărăești acest videoclip. Mă refer la toți cei apropiați nouă. Azi luptăm pentru bunici, pentru părinții noștri.

Ionuț Radu ține foarte mult la bunicul lui FOTO: instagram

Și nu luptăm cu inima așa cum am făcut-o până acum pe stadion. Azi luptăm cu capul. Respectăm întocmai sfaturile autorităților. Lucru care nu este greu. Trebuie doar să stăm în casă. Nu ni se cere să mergem la război. Nu ni se cere să ne riscăm viețile. Ba, din contră, ni se cere să ne protejăm.

Să nu uităm să mulțumim medicilor și tuturor celor din sistemul medical pentru toată munca depusă. Să le fim recunoscători fiindcă își riscă sănătatea în favoarea sănătății noastre. Vă mulțumim! Pentru noi, voi sunteți adevărații eroi!

Împreună vom putea învinge orice adversar. O vom face și acum. Sunt sigur că ne vom revedea curând pe stadion. Iar atunci când veți simți mirosul ierbii proaspăt tăiate și ne vom revedea, vom știi că am învins. Vom trage aer în piept, și toată lupta pasivă din această perioadă se va transforma într-un strigăt de luptă ”Hai România!”, iar inimile noastre vor începe să bată din nou pentru fotbal. Rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine! Doamne ajută!”.

