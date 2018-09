Portarul Rareș Sporea, omul meciului Unirea Alba Iulia – FCSB, a fost descoperit de nașul lui Rusescu

FCSB a intrat pe vârfuri pe terenul de la Zlatna, crezând că meciul cu Unirea Alba Iulia va fi o simplă formalitate. Trupa lui Dică, fără câțiva titulari menajați, a fost surprinsă de replica peste așteptări a formației clasată pe locul 5 în Seria a 4-a din Liga 3. Ardelenii și-au creat câteva oportunității de a marca, iar portarul Rareș Sporea a fost invincibil 85 de minute. Când toată lumea aștepta prelungirile, Rusescu a înscris decisiv de la câțiva metri.

Rareș Sporea are un respect aparte pentru Raul Rusescu, lansat în fotbalul mare de la Râmnicu Vâlcea. La fotografia de grup făcută înaintea meciului de cele două echipe, portarul s-a așezat lângă atacantul FCSB și l-a luat cu mâna de după gât. 'Am vorbit după meci cu Rusescu, pe care îl apreciez foarte mult. M-a felicitat. Sunt fanul lui de mic. Este vâlcean ca și mine. Este un băiat extraordinar. I-am spus că nașul lui, Cristi Bora, a fost antrenorul meu la CSM Râmnicu Vâlcea', a dezvăluit Rareș Sporea, student anul 2 la Educație Fizică și Sport din cadrul Universității 1918 Alba Iulia.

'La 11 metri se putea întâmpla orice'

Rareș Sporea crede că putea deveni eroul meciul dacă se ajungea la lovituri de departajare. „Sunt fericit pentru că am putut ține scorul 0-0 până spre finalul celor 90 de minute. Am avut câteva parade importante. Cele mai grele au fost la lovitura liberă executată de Rusescu și la șutul lui Tănase. A fost un meci frumos, deschis, cu multe ocazii. Nu ne-a fost teamă că vom lua multe goluri. Am încercat să ducem meciul în prelungiri și apoi la penalyuri, unde orice era posibil. Pot spune că i-am apărat și lui Tănase lovitura de la 11 metri, chiar dacă a tras în bară. Bara este a portarului. A fost o experiență senzațională, sper să nu fie și ultima”, a declarat pentru Libertatea tânărul portar format la CSM Râmnicu Vâlcea.

Ce alege între Steaua și Dinamo?

Portarul Unirii își dorește să ajungă cât mai repede la o echipă din Liga 1. „Dumnezeu știe cum le așează. Personal, îmi propun să muncesc și să fiu serios. Ce aș alege dacă aș fi curtat de Steaua și de Dinamo? Vă voi răspunde la această întrebare când voi fi pus în această situație. N-am pretenții. N-am ținut cu nimeni când eram mic. Pur și simplu, mă uitam la fotbal ca un simplu spectator. Idolii mei dintre portari sunt Iker Casillas și De Gea, iar dintre români îmi place Florin Niță”, a mai precizat Rareș Sporea, ajuns în vară la Unirea Alba Iulia pe ruta Atletic Bradu – Performanța Ighiu, fără vreo selecție la loturile de juniori.

'Tata vroia să fiu jucător de câmp'

Rareș Sporea a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, Ilie Sporea, fost fundaș la Lotru Brezoi, în prezent antrenor la AS Băile Olănești. „Am început să fiu portar de la 7-8 ani. Nu știu de ce am intrat în poartă. Pur și simplu mi-a plăcut. Tata nu prea a fost de acord. La un moment dat chiar a încercat să mă convingă să joc în câmp, dar nu a reușit. Am mai jucat în câmp, dar în curtea școlii”, a mai povestit portarul Unirii pentru Libertatea.

Primă 1.000 de lei

Chiar dacă au fost eliminați, fotbaliștii ardeleni au fost recompensați de conducerea clubului cu câte 1.000 de lei. Internaționalul Gicu Grozav și ceilalți acționari au fost mulțumiți de replica data vicecampioanei. Meciul de la Zlatna, disputant cu 3.200 de fani în tribune, a avut rețetă financiară de circa 20.000 de euro, apriximativ 10 la sută din bugetul clubului în acest sezon.

Becali: „Nu ne interesează Cupa”

Gigi Becali nu s-a supărat pe echipă și nici pe Florin Tănase, care a ratat un penalty, obținut tot de el după o simulare de cascadorii râsului. Nu prea mă interesează pe mine Cupa României, mă uitam și eu așa la meci. Ne-am distrat și noi. S-au distrat și jucătorii. Nu sunt supărat pe Tănase. A ratat și Maradona penalty, a ratat și Messi. A ratat omul, nu e un capăt de țară. Dacă nu se calificau, era urât, pentru că Unirea e echipă de liga a treia. Se duceau în prelungiri și îi băteam cu 7-0', a spus finanțatorul FCSB. Becali i-a fixat lui Dică obiectiv titlul și calificarea în play-off-ul Champions League.

