Povestea lui Mihai Teja. Antrenorul echipei FCSB este nepotul lui Virgil Becali. Tatăl său a făcut bani din gogoși

„Ne cunoaștem familiile de ani și ani, sute de ani, familia mea cu familia lui, cu tata, cu bunicii lui, eu, cu tacsu, n-am ce să mă înțeleg cu el (…) Copilul ăsta a crescut sub ochii mei, sunt prieten cu taică-su. Când e vorba să-l iau la mine, cum să-mi zică mie nu?! Aici e familie, ne cunoaștem, au venit din Albania împreună familiile noastre. La nunți, la botezuri de atâția ani, familia lui cu familia mea”, a explicat Gigi Becali, în decembrie, la conferința de prezentare a lui Mihai Teja, luat de la Gaz Metan Mediaș pentru a-l înlocui pe Nicolae Dică.

Gigi Becali a detaliat pentru Libertatea: 'Mihai Teja este nepotul vărului meu Virgil. Tata lui Mihai a fost mandatar pe vremuri. Era capitalist, avea o gogoșerie. Prin anii ’60-’70 erau doar câțiva mandatari. Și taică-miu avea gogoșerie. Câștiga 4.000-5.000 de lei pe zi, în condițiile în care salariul lunar la stat era 2.000 de lei. Mandatarii plăteau un impozit anual în funcție de veniturile realizate. Când au văzut câți bani câștigau mandatarii, comuniștii au trecut la cota de remiză 10-12 la sută”.

Bușa Teja, patron de cofetării

Gigi Becali a continuat: „Bușa Teja nu se compara însă cu tatăl meu, care punea oameni să muncească. Tata, care era mai în vârstă, i-a iubit pe cei din familia lui Teja, pentru că erau oameni vrednici. Tata lui Mihai Teja era tovarăș bun cu vărul meu Virgil. Au avut împreună două-trei cofetării, dar le-au vândut'. De altfel, în primii săi ani ca finanțator la Steaua, Gigi Becali a ținut contractele jucătorilor la una dintre cofetăriile celor doi, situată în cartierul Rahova. Virgil Becali este văr de gradul al III-lea cu Gigi Becali.

Cumnatul i-a fost secund la Pandurii

Mihai Teja, fărșerot ca și Gigi Becali, este căsătorit cu Liliana, sora fostului fotbalist Marcel Ploaie. Soția antrenorului FCSB a făcut gimnastică ritmică. Din 2014, Mihai Teja este tată de gemeni, băiat și fată: Alex și Tomaida.

În 2017, când a fost numit antrenor principal la Pandurii Tg. Jiu, în Liga 2, Mihai Teja l-a cooptat pe cumnatul său ca secund. Mihai Teja mai are o soră mai mare, Mădălina Elena. Familia crede că Mihai va deveni un antrenor de top. „Suntem foarte mândri de el. Îl iubim și îl susținem în ceea ce face pentru că e foarte bun”, a scris sora pe facebook.

Marcel Ploaie: „Nu contează că e nepotul lui Virgil”

Marcel Ploaie crede că Mihai Teja este pregătit pentru a antrena FCSB. „A acumulat experiență și cred că filosofia lui de joc, bazată pe ofensivă, se pliază Stelei. Nu pune foarte mare accent pe faza defensivă. Este foarte inteligent, vorbește trei limbi străine, italiană, franceză și engleză”, a afirmat cumnatul lui Teja, pentru Libertatea.

Marcel Ploaie, antrenorul în Liga 3 la Modelu Călărași, nu se așteaptă ca Teja să fie protejat de Gigi Becali, chiar dacă sunt rude. „Mihai știe cum să vorbească cu Gigi Becali, dar nu cred că Gigi va ține cont că este nepotul lui Virgil Becali. La Gigi n-a contat că Hagi era nașul copiilor săi sau că Rădoi era finul lui. Tot ce contează la Gigi sunt rezultatele. Ca antrenor ai nevoie și de puțin noroc. Chiar dacă n-a jucat fotbal la nivel înalt, Mihai știe să se impună în fața jucătorilor. În general, cu vorba bună, dar știe și cu biciul când e cazul. Este un tip corect care spune lucrurilor pe nume, nu vorbește pe la spate. Calitate care nu prea avantajează în fotbal”.

Lucescu: 'Becali are responsabilitate față de toată comunitatea lor'

Va avea Gigi Becali mai multă răbdare cu fărșerotul lui Mihai Teja, decât a avut cu cipan Gică Hagi? Mircea Lucescu mizează pe legătura etnică: 'E un punct foarte important că sunt machedoni amândoi. Cu Hagi a fost diferit. Ei erau la început de carieră. Gigi voia să se impună ca președinte, iar Gică nu accepta să i se spună pune-l pe ală. Poate dacă ar fi dat puțin din orgoliu la o parte fiecare, poate ar fi fost o colaborare extraordinară. Gigi Becali are acum o responsabilitate față de toată comunitatea lor, nu-și mai poate permite'.

Iani Guda: „E prea cuminte pentru meseria de antrenor”

Mihai Teja este perceput ca un băiat la locul lui în comunitatea machedonilor. „Este un tip ambițios, foarte deștept și corect”, spune Iani Guda, fost antrenor, alături de care Teja a făcut stagii de perfecționare la Ajax sau Parma.

„Mihai a vrut să se facă antrenor și a trecut peste toate obstacolele. Eu m-am lăsat, scârbit de ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Sper ca Mihai să reușească la Steaua. El vrea să facă treabă, dar e prea cuminte, are prea mult bun simț, pentru meseria asta. La nivelul ăsta trebuie să fii uns cu toate alifiile. E frumos să fii antrenor la Steaua, dar e dificil să lucrezi cu Gigi. Nu uitați ce-a pățit Hagi! Dacă Gigi se ține de cuvânt și-l lasă să-și facă treaba cum știe, Mihai poate câștiga campionatul. În locul lui aș mai fi rămas la Mediaș, să duc echipa în play-off. El nu a stat prea mult pe unde a fost”.

Coleg cu Alin Stoica, Aliuță și Edi Iordănescu la juniorii Stelei

Mihai Teja a jucat mijlocaș defensiv la juniorii Stelei, într-o echipă pregătită de regretatul antrenor Petre Mihai. A fost coleg cu Alin Stoica, Marian Aliuță și Edi Iordănescu, dar s-a lăsat la 17 ani din cauza unei afecțiuni cardiace. Teja are o amintire memorabilă din acea perioadă. Părinții i-au făcut cadou o minge cu autografele fotbaliștilor Stelei, care au cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni. „Am fost foarte încântat, am pus mingea pe bibliotecă. O mai am și acum”, a precizat antrenorul FCSB.

Ajutat de Ioan Becali și de Viorel Cojocaru

Mihai Teja nu a rupt legătura cu sportul după ce s-a lăsat de fotbal. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport (IEFS). În anul 3, pe când avea 21 de ani, a început să antreneze copii de 6-7 ani la Dinamo. L-au ajutat Viorel Cojocaru, care era profesor la IEFS și metodist la Dinamo, și fostul impresar Ioan Becali. Viorel Cojocaru este cel care i-a ajutat pe Gigi Becali, pe Ioan și Victor Becali să scrie cărțile din pușcărie. „Nea Giovani a avut un rol important în cariera mea de antrenor şi îi port un respect enorm”, spune de câte ori are ocazia Mihai Teja, posesor al licenței PRO din 2010. Până să intre în rândul antrenorilor principali, Teja a activat mult timp ca preparator fizic în umbra lui Mircea Rednic, apoi ca secund la Steaua pentru Gică Hagi, Marius Lăcătuș, Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi.

