Președintele de federație acuzat de dictatură: ”Au sărit la mine! Ar fi vrut să-i las cu lăzi de bere la teren”

De Mihai Toma,

Tavares a precizat, din capul locului, că ”bugetul Federației a scăzut cu 12% în acest an, nu a crescut. Avem fix 273.500 de lei. Iar cantonamentul naționalei, care începe vineri, la Izvorani, pentru pregătirea Europenelor, e făcut din bani COSR. Eu sunt vicepreședinte din partea sporturilor neolimpice, banii nu-mi intră mie în buzunar. Sunt 30.000 de lei pentru cazare, masă, vitaminizare etc”.

La federație, sunt doi angajați și jumătate, ca să fac o glumă. Nu am avut bani să-i plătesc pe octombrie și pe noiembrie. Iar bani cluburilor nu pot da, fiindcă eu am cu ministerul doar un contract de reprezentare pentru performață internațională. Lorin Petrescu, de la ProActic, e om de afaceri, de ce nu dă el bani, măcar să facă niște echipament pentru copii, că tot spune că vrea să promoveze acest sport? El a început acum 5-6 ani cu 6 sportivi și, de bine ce l-a promovat, tot șase are! Am stat vreo săptămână pe la Târgoviște, să-i învăț cu ce se mănâncă tenisul cu piciorul.

Frederico Tavares: