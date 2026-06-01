Naționalele participante sunt împărțite în 12 grupe de câte 4. Din fiecare grupă, primele 2 clasate și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3 vor avansa în faza eliminatorie cu 32 de echipe („16”-imi).

Irak și RD Congo au fost ultimele calificate la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, după barajele intercontinentale desfășurate în Mexic.

Argentina este campioana mondială en-titre.

România nu a mai ajuns la CM de 28 de ani. Acum, „tricolorii” au cedat în barajul de la Istanbul cu Turcia.

Meciurile vor fi transmise în România de Antena 1 și de AntenaPlay. Orele de mai jos sunt orele din România.

Grupele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B : Canada, Bosnia Herțegovina, Qatar, Elveția

Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E : Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia , Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I : Franța, Irak, Senegal, Norvegia

Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul pe zile al meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

11 iunie

Grupa A, ora 22:00 » Mexic – Africa de Sud

12 iunie

Grupa A , ora 5:00 » Coreea de Sud – Cehia

Grupa B, ora 22:00 » Canada – Bosnia Herțegovina

13 iunie

Grupa D , ora 4:00 » SUA – Paraguay

Grupa B, ora 22:00 » Qatar – Elveția

14 iunie

Grupa C , ora 1:00 » Brazilia – Maroc

Grupa C , ora 4:00 » Haiti – Scoția

Grupa D , ora 7:00 » Australia – Turcia

Grupa E , ora 20:00 » Germania – Curaçao

Grupa F, ora 23:00 » Olanda – Japonia

15 iunie

Grupa E , ora 2:00 » Coasta de Fildeș – Ecuador

Grupa F, ora 5:00 » Suedia – Tunisia

Grupa H , ora 19:00 » Spania – Capul Verde

Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Egipt

16 iunie

Grupa H , ora 1:00 » Arabia Saudită – Uruguay

Grupa G , ora 4:00 » Iran – Noua Zeelandă

Grupa I, ora 22:00 » Franța – Senegal

17 iunie

Grupa I , ora 1:00 » Irak – Norvegia

Grupa J , ora 4:00 » Argentina – Algeria

Grupa J , ora 7:00 » Austria – Iordania

Grupa K , ora 20:00 » Portugalia – RD Congo

Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Croația

18 iunie

Grupa L , ora 2:00 » Ghana – Panama

Grupa K , ora 5:00 » Uzbekistan – Columbia

Grupa A , ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud

Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Bosnia Herțegovina

19 iunie

Grupa B , ora 1:00 » Canada – Qatar

Grupa A , ora 4:00 » Mexic – Coreea de Sud

Grupa D, ora 22:00 » SUA – Australia

20 iunie

Grupa C , ora 1:00 » Scoția – Maroc

Grupa C , ora 4:00 » Brazilia – Haiti

Grupa D , ora 7:00 » Turcia – Paraguay

Grupa F , ora 20:00 » Olanda – Suedia

Grupa E, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie

Grupa E , ora 3:00 » Ecuador – Curaçao

Grupa F , ora 7:00 » Tunisia – Japonia

Grupa H , ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită

Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Iran

22 iunie

Grupa H , ora 1:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde

Grupa G ora 4:00 » Noua Zeelandă – Egipt

Grupa J, ora 20:00 » Argentina – Austria

23 iunie

Grupa I , ora 0:00 » Franța – Irak

Grupa I , ora 3:00 » Norvegia – Senegal

Grupa J , ora 6:00 » Iordania – Algeria

Grupa K , ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan

Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Ghana

24 iunie

Grupa L , ora 2:00 » Panama – Croația

Grupa K , ora 5:00 » Columbia – RD Congo

Grupa B , ora 22:00 » Elveția – Canada

Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar

25 iunie

Grupa C , ora 1:00 » Scoția – Brazilia

Grupa C , ora 1:00 » Maroc – Haiti

Grupa A , ora 4:00 » Cehia – Mexic

Grupa A , ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud

Grupa E , ora 23:00 » Ecuador – Germania

Grupa E, ora 23:00 » Curaçao – Coasta de Fildeș

26 iunie

Gru pa F , ora 2:00 » Japonia – Suedia

Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda

Grupa D , ora 5:00 » Turcia – SUA

Grupa D , ora 5:00 » Paraguay – Australia

Grupa I , ora 22:00 » Norvegia – Franța

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak

27 iunie

Grupa H , ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită

Grupa H , ora 3:00 » Uruguay – Spania

Grupa G , ora 6:00 » Egipt – Iran

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia

28 iunie

Grupa L , ora 00:00 » Panama – Anglia

Grupa L , ora 00:00 » Croația – Ghana

Grupa K , ora 2:30 » Columbia – Portugalia

Grupa K , ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan

Grupa J , ora 5:00 » Algeria – Austria

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina

16-imi de finală

Duminică, 28 iunie

Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA

Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA

Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA

Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA

Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Optimi de finală

Sâmbătă, 4 iulie

Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA

Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA

Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA

Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA

Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA

Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Semifinale

Marți, 14 iulie

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie

Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie

Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Pe ce stadioane se joacă meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Competiția din 2026 se va disputa pe 16 stadioane din 16 orașe diferite. Cele mai multe vor fi din SUA (11), în timp ce Mexic va avea trei stadioane, iar Canada doar două.

Începând cu faza sferturilor de finală toate meciurile vor avea loc în SUA, iar finala va fi găzduită de New York New Jersey Stadium din East Rutherford (New Jersey), o arenă care la momentul Cupei Mondiale va avea o capacitate extinsă de 87.157 de locuri.

Interesant este că stadionul finalei nu este cel mai mare dintre cele 16 propuse pentru Cupa Mondială din 2026. Arena cu cea mai mare capacitate de la turneul final este Dallas Stadium din Arlington (Texas), stadionul care găzduiește meciurile de acasă ale echipei de fotbal american Dallas Cowboys având o capacitate de 92.967 de locuri. Pe locul secund în topul arenelor de la Cupa Mondială 2026 după numărul de spectatori regăsim Estadio Azteca din Mexico City, o arenă legendară cu 87.523 de locuri în prezent și care a mai găzduit meciuri la cea mai importantă competiție a fotbalului mondial.

Stadioanele Cupei Mondiale 2026

Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 92.967 locuri

Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 87.523 locuri

New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 87.157 locuri

Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 76.640 locuri

Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri

Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.220 locuri

San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 70.909 locuri

Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA)- 70.240 locuri

Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 70.000 locuri

Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.328 locuri

Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri

Miami Stadium (Miami, SUA) – 67.518 locuri

BC Place (Vancouver, Canada) – 54.500 locuri

Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.460 locuri

Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.071 locuri

Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.500 locuri.

Aproximativ 7,1 milioane de locuri sunt disponibile pentru cele 104 meciuri.

