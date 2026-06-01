Grupele Campionatului Mondial de Fotbal 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia Herțegovina, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul pe zile al meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

11 iunie

  • Grupa A, ora 22:00 » Mexic – Africa de Sud

12 iunie

  • Grupa A, ora 5:00 » Coreea de Sud – Cehia
  • Grupa B, ora 22:00 » Canada – Bosnia Herțegovina

13 iunie

  • Grupa D, ora 4:00 » SUA – Paraguay
  • Grupa B, ora 22:00 » Qatar – Elveția

14 iunie

  • Grupa C, ora 1:00 » Brazilia – Maroc
  • Grupa C, ora 4:00 » Haiti – Scoția
  • Grupa D, ora 7:00 » Australia – Turcia
  • Grupa E, ora 20:00 » Germania – Curaçao
  • Grupa F, ora 23:00 » Olanda – Japonia

15 iunie

  • Grupa E, ora 2:00 » Coasta de Fildeș – Ecuador
  • Grupa F, ora 5:00 » Suedia – Tunisia
  • Grupa H, ora 19:00 » Spania – Capul Verde
  • Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Egipt

16 iunie

  • Grupa H, ora 1:00 » Arabia Saudită – Uruguay
  • Grupa G, ora 4:00 » Iran – Noua Zeelandă
  • Grupa I, ora 22:00 » Franța – Senegal

17 iunie

  • Grupa I, ora 1:00 » Irak – Norvegia
  • Grupa J, ora 4:00 » Argentina – Algeria
  • Grupa J, ora 7:00 » Austria – Iordania
  • Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – RD Congo
  • Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Croația

18 iunie

  • Grupa L, ora 2:00 » Ghana – Panama
  • Grupa K, ora 5:00 » Uzbekistan – Columbia
  • Grupa A, ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud
  • Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Bosnia Herțegovina

19 iunie

  • Grupa B, ora 1:00 » Canada – Qatar
  • Grupa A, ora 4:00 » Mexic – Coreea de Sud
  • Grupa D, ora 22:00 » SUA – Australia

20 iunie

  • Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Maroc
  • Grupa C, ora 4:00 » Brazilia – Haiti
  • Grupa D, ora 7:00 » Turcia – Paraguay
  • Grupa F, ora 20:00 » Olanda – Suedia
  • Grupa E, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie

  • Grupa E, ora 3:00 » Ecuador – Curaçao
  • Grupa F, ora 7:00 » Tunisia – Japonia
  • Grupa H, ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită
  • Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Iran

22 iunie

  • Grupa H, ora 1:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde
  • Grupa G ora 4:00 » Noua Zeelandă – Egipt
  • Grupa J, ora 20:00 » Argentina – Austria

23 iunie

  • Grupa I, ora 0:00 » Franța – Irak
  • Grupa I, ora 3:00 » Norvegia – Senegal
  • Grupa J, ora 6:00 » Iordania – Algeria
  • Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan
  • Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Ghana

24 iunie

  • Grupa L, ora 2:00 » Panama – Croația
  • Grupa K, ora 5:00 » Columbia – RD Congo
  • Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Canada
  • Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar

25 iunie

  • Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Brazilia
  • Grupa C, ora 1:00 » Maroc – Haiti
  • Grupa A, ora 4:00 » Cehia – Mexic
  • Grupa A, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud
  • Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania
  • Grupa E, ora 23:00 » Curaçao – Coasta de Fildeș

26 iunie

  • Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia
  • Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda
  • Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA
  • Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia
  • Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța
  • Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak

27 iunie

  • Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită
  • Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania
  • Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran
  • Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia

28 iunie

  • Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia
  • Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana
  • Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia
  • Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan
  • Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria
  • Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina

16-imi de finală

Duminică, 28 iunie

  • Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

  • Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
  • Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

  • Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
  • Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
  • Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

  • Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
  • Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
  • Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

  • Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
  • Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

  • Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
  • Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
  • Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Optimi de finală

Sâmbătă, 4 iulie

  • Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
  • Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
  • Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

  • Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
  • Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

  • Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
  • Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

  • Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

  • Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

  • Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
  • Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Semifinale

Marți, 14 iulie

  • Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

  • Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie

  • Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie

  • Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Pe ce stadioane se joacă meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Competiția din 2026 se va disputa pe 16 stadioane din 16 orașe diferite. Cele mai multe vor fi din SUA (11), în timp ce Mexic va avea trei stadioane, iar Canada doar două.

Începând cu faza sferturilor de finală toate meciurile vor avea loc în SUA, iar finala va fi găzduită de New York New Jersey Stadium din East Rutherford (New Jersey), o arenă care la momentul Cupei Mondiale va avea o capacitate extinsă de 87.157 de locuri.

Interesant este că stadionul finalei nu este cel mai mare dintre cele 16 propuse pentru Cupa Mondială din 2026. Arena cu cea mai mare capacitate de la turneul final este Dallas Stadium din Arlington (Texas), stadionul care găzduiește meciurile de acasă ale echipei de fotbal american Dallas Cowboys având o capacitate de 92.967 de locuri. Pe locul secund în topul arenelor de la Cupa Mondială 2026 după numărul de spectatori regăsim Estadio Azteca din Mexico City, o arenă legendară cu 87.523 de locuri în prezent și care a mai găzduit meciuri la cea mai importantă competiție a fotbalului mondial.

Stadioanele Cupei Mondiale 2026

  • Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 92.967 locuri
  • Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 87.523 locuri
  • New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 87.157 locuri
  • Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 76.640 locuri
  • Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri
  • Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.220 locuri
  • San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 70.909 locuri
  • Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA)- 70.240 locuri
  • Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 70.000 locuri
  • Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.328 locuri
  • Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri
  • Miami Stadium (Miami, SUA) – 67.518 locuri
  • BC Place (Vancouver, Canada) – 54.500 locuri
  • Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.460 locuri
  • Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.071 locuri
  • Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.500 locuri.

Aproximativ 7,1 milioane de locuri sunt disponibile pentru cele 104 meciuri.

